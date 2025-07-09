暗夜噬魂

Never After Dark（NC16）

105分钟

★★☆

故事：爱理（穗志萌香Moeka Hoshi饰）是高手灵媒，专门替亡魂解除尘世的羁绊并指引它们前往来世，但已死去的姐姐（稻垣来泉Kurumi Inagaki饰）的灵魂却长期伴随她。她受雇来到偏僻乡间的房子驱魂时，发现盘踞在此的并非她想象中的怨灵。

短评：爱理因为跟“灵魂打交道”而成为超自然圈子里的红人，但展开新任务时一副没有灵魂的例行公事模样，骨子里的倦怠感，相信会引起很多社畜的共鸣。这样的人设颇有新鲜感，是小惊喜。

这部片的美国编导Dave Boyle（戴夫鲍伊）曾操刀收视和热度创纪录的Netflix原创日剧《忍者之家》（House Of Ninjas）。这回拍鬼片，他大量采用这类片种制造惊恐时必备的声效，钟声、电话铃声和钢琴奏乐等，一个也没有少。

《暗夜噬魂》以广角拍摄，营造幽灵和鬼怪潜伏屋内的恐惧感。（邵氏机构提供）

有别于恐怖片一贯的“被困”设定，Boyle利用广角使鬼屋一览无遗，这反而营造幽灵置身其中的氛围，进而滋生出防不胜防的恐惧感。既然观众可以预见鬼片一定有鬼出没，Boyle也不好意思用突发惊吓（jump scare）的旧招。他的目标不是你的惊叫声，而是你背脊发凉的恐惧。

故事的反转是剧本寻求的突破，但情节反而削弱了幽灵鬼怪的可怕程度，给我反高潮的感觉。这不会是你看过最恐怖的鬼片。日语对白，附中英文字幕。

怎么可能我家的祖先是你家的鬼

Oh My Ghost! Oh My God!（PG13）

93分钟

★☆

故事：日本歌姬茱丽叶（渡边直美饰）小时候在台湾长大，和心岚（黄瀞怡饰）是好友。她趁着回台湾表演时，请心岚陪她追随父母当年的脚步去一趟深山中的灵湖。心岚的巫师男友陈万德（苏达饰）和茱丽叶的经理人小罗（刘以豪饰）阻止不果，只好同行，结果四人因为心里隐藏的秘密而被邪灵盯上。

短评：被片名吸引，而且想到2024年好看好笑又富创意的《鬼才之道》，满怀期待进场，散场后的内心独白——我不好意思说。

撒基努（左起）、黄瀞怡、渡边直美、苏达和刘以豪主演的《怎么可能我家的祖先是你家的鬼》，以原住民信仰为故事添色彩。（邵氏机构提供）

影片借原住民“万物皆有灵”的世界观为故事披上神秘色彩，从而揭露角色一直逃避的心魔，本应是可以发挥的题材。片名暗示剧情的反转，也是故事玄机所在，可惜牵强的剧情发展和跳跃的剪辑撑不起这个具有巧思且吸引人的片名，同时削弱角色的弧线和整体的恐怖与悬疑氛围。

渡边直美、刘以豪和黄瀞怡分别负责搞笑、耍帅和演戏，牌面像是能“大三元胡牌”；后半部看到徐若瑄客串，本该是锦上添花，但看完觉得兼任编、导、演的苏达打烂了一手好牌。

泥面人

Clayface（M18）

108分钟

期待指数 ★★★

当红影星麦特（Tom Rhys Harries汤姆里斯哈里斯饰）惨遭毁容后，为了恢复原来的容貌而自愿参与科学家凯特琳（Naomi Ackie娜奥米阿基饰）的实验。他因此得到诡异的能力，身躯像黏土般能随意扭曲，不过心理与生理的副作用使他渐渐变成可怕的怪物。

泥面人试图用剪刀剪开已闭合的眼睛，画面令人毛骨悚然。（华纳兄弟提供）

2025年的《超人》（Superman）为全新的DC宇宙打响第一炮，2026年的《超女》（Super Girl）却后劲不足，票房惨败。作为第三部登场的DC宇宙电影，《泥面人》以DC漫画中与蝙蝠侠对立的经典反派为号召，另辟蹊径。

这部片结合肉体恐怖和心理惊悚元素，吸引不熟悉或对DC漫画不感兴趣的观众，可见其撒网式的吸睛策略。预告片中血肉模糊的画面不少，其中主角试图用剪刀把已融化并闭合的双眼剪开的那一幕触目惊心，据导演James Watkins（詹姆斯瓦特金斯）说，摄制组成员都不敢看。英语对白，附中英文字幕。

日本动画片《蜡笔小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》（Crayon Shinchan The Movie: Spooky! My Yokai Vacation）也在本周开映。