近几年看了无数港台剧，希望新传媒能大胆突破选角思维，邀请活跃于华人市场的港台演员参与本地制作，为本地剧注入新火花。像是香港演员张曦雯、庄子璇、刘佩玥、陈豪、罗子溢、谭耀文；台湾演员陈子玄、林萱瑜、梁家榕、韩宜邦、谢承均、杨烈；新传媒不妨主动与他们的经纪公司及制作团队接洽。我相信这样的跨地区合作不仅能让港台演员发挥所长，也能让本地演员与他们交流切磋，共同提升演艺水平，拓展更广阔的演艺空间。若能结合各地演员的特色、表演优势与新加坡本土故事，势必为本地九点档带来耳目一新的体验，重新点燃观众对本地剧的热情，并为新加坡华语影视发展开拓更多可能性。——年轻新港台剧观众（XXX520）

读了记者钟雁龄的专栏《有一种懒，叫王沺裁》，我觉得王沺裁活得通透。人生少负担，生活也会比较自在。反正生不带来，死不带去。——Wendy Koh（早报娱乐脸书留言）

王沺裁是人到无求品自高。——Bg Sim（早报娱乐脸书留言）

【欢迎针对娱乐圈大小事发表意见，可通过：SMS／WhatsApp至90171900，或在IG@zaobaosg.entertainment、脸书facebook.com/zaobaosgLE留言。本报保留删改权。】