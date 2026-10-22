虚拟娱乐圈越来越热闹，最近不少AI明星陆续出道，他们不只有名字与样貌，还有鲜明的人设。这些虚拟明星如何以虚拟形象闯荡演艺圈？他们能否像真人明星一样吸引粉丝，创造商业价值？

AI演员剧里剧外人设大不同

过去AI剧中的人物通常只是为剧情生成的角色，但如今也出现拥有固定外貌和人设，能以独立身份“接戏”的AI演员。

10月12日，芒果TV在微博官宣程渡、方屿、林恩娜、戚许与展颜五名AI艺人出道。五人主演的AI剧《了不起啊朋友》于14日播出，讲述昔日少年柔道冠军为筹措弟弟的手术费，重返赛场的热血故事。

五名AI艺人主演的《了不起啊朋友》10月14日播出。（取自芒果TV微博）

有趣的是，这些AI演员人设各异，他们有的贴合角色，有的则和角色有反差。“饰演“天才柔道选手的程渡，剧外被设定为喜欢运动的户外型男；饰演隐忍内敛角色的方屿，剧外则是阳光开朗的大男孩。其他三名AI艺人也各有鲜明特色，五人都开设了各自的微博账号。

其实早在今年3月，中国制作公司耀客传媒就已推出AI演员林汐颜和秦凌岳，并宣布由两人主演AI剧《秦岭青铜诡事录》。公司还为他们开通社交账号，以独立艺人身份经营。

AI角色也能“逆袭”当明星

刚出道的AI演员能否持续“接戏”并吸引粉丝还有待观察，但AI短剧角色“方桃子”已经凭借人气走到剧外。她原本是AI短剧《被裁掉的女孩》中的角色，剧集今年6月播出后热度惊人，总播放量突破2.5亿次，方桃子也迅速走红。

AI生成人物方桃子凭借短剧《被裁掉的女孩》走红，剧外也在社媒与粉丝互动。（互联网）

制作团队为方桃子开设社交账号，让她逐渐从短剧角色“逆袭”成AI网红。她延续剧中的设定，是一名20岁、身高173厘米、从小镇来到大城市打拼的女青年。她在视频中自称是在4月1日被“捏出来”的白羊座女生，MBTI为ESFP。她平时会分享晨跑、吃饭、跳手势舞等日常。截至目前，方桃子的抖音粉丝量已超过50万，相关话题播放量超过1.3亿次。她还曾登上《时尚COSMO》数位版封面。

让AI短剧角色走出作品、在社交平台继续“生活”，似乎正成为中国AI短剧的新趋势。 据报道，AI短剧《逃婚姐妹花，穿书翻车啦！》也为四名主要角色开设个人账号，分享练舞、换装和片场日常；另一部AI短剧《予你深情侵入余生》的男女主角，则为宣传二搭新剧《分手后男频女频大乱斗》，开设情侣账号。

AI明星也会“翻车”？

AI明星的包装和经营越来越像真人艺人，而在外貌上，AI人物也频频被指与真实明星“撞脸”，引发有关肖像权和侵权风险的讨论。

方桃子（左图）被指神似日本女星小松菜奈及多名韩国女团成员；芒果TV推出的AI演员戚许被网民形容为“肖战和宋威龙的结合体”。（互联网）

方桃子走红后，不少网民认为她神似日本女星小松菜奈，以及韩国女团NewJeans成员Hanni、aespa成员Karina等。芒果TV推出的五名AI新人演员，也被网民调侃长得“人山人海”，仿佛集合了多名真人明星的特征。

AI明星的一举一动都由幕后团队安排，看似比真人明星更容易掌控，但要把虚拟人物经营得像真人，分寸也不易拿捏。方桃子早前为美瞳产品拍广告，以第一人称口播宣称“戴上很舒服”，还称产品采用“高光定轴”设计，眨眼也不会偏移，遭网民质疑：AI人物根本没有真实的眼睛，怎么知道美瞳好不好戴？广告随后下架，但仍引发有关虚拟人物能否代言产品的讨论。

虚拟女团BABYQUEEN成员Mity近日因“怀孕”暂停演艺活动。（取自BABYQUEEN小红书）

AI人物自称戴过美瞳已十分离奇，近期一名AI偶像的“怀孕”消息更让网民直呼荒谬，笑问“孩子的爸是谁？”10月12日，AI女团BABYQUEEN官方账号宣布，因成员Mity“怀孕”，将暂停其演艺活动，Mity“本人”甚至发长文向粉丝道歉。事后，账号运营者解释，自己难以独力经营多个AI角色，才以这个“不太恰当的理由”让Mity退出团队。

从AI“演员”出道，到AI生成角色变身网红，AI明星不仅吸引眼球，也开始累积粉丝，展现“吸金”潜力。这股风潮才刚兴起，若有一天成为娱乐圈的常态，你会买单吗？

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