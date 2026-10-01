（本地讯）香港实力派歌手苏永康将于11月8日（星期日）晚上8时，在滨海艺术中心剧院（Esplanade Theatre）举行“SO IN LOVE – 苏永康演唱会2026”与本地歌迷共度充满回忆与感动的音乐夜晚。

出道逾30年的苏永康，以多首历久弥新的经典作品，在乐坛建立鲜明而独特的音乐风格。不仅如此，他近日和妻子的善举也引人注目，夫妻俩以“爱心大使”及应届荣誉会长身份一起出席“雁心会乐幼基金爱心传希望慈善晚宴”，机构首度揭露他的善举，原来他悄悄资助兴建了五所中国大陆小学。

其实早在2014年结婚前夕，苏永康便以妻子的名义援建了一所学校，直到大婚当日才揭晓这份意义非凡的新婚礼物。在儿子生日时，夫妻俩会特意捐赠物资，去帮助有需要的学生。

就如他的爱心暖举，此次“SO IN LOVE”演唱会也以“爱”为主题，透过音乐串联苏永康演艺生涯中的动人篇章。从深情款款的经典情歌，到陪伴无数人成长的人生之歌，他将精选多首代表作，包括《男人不该让女人流泪》《越吻越伤心》《爱一个人好难》《我为你伤心》及《旧爱还是最美》等，以温暖且富感染力的歌声重新演绎经典。配合现场乐队演奏与细腻编曲，带领观众沉浸于音乐世界。

《新明日报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

主办方BIZ TRENDS将送出5对CAT 2 门票（每对价值336元）给《联合早报》VIP（订户）。早报VIP只须点击链接并回答一道简单问题，就有机会赢取一对门票。送票活动将于10月26日（星期一）截止。

SO IN LOVE – 苏永康演唱会2026

日期：2026年11月8日（星期日）

时间：晚上8时

地点：新加坡滨海艺术中心剧院（Esplanade Theatre）

票价：$188、$168、$148、$128、$108、$88 （未含手续费）

购票：bookmyshow.sg