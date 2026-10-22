韩国男神元斌（Won Bin）最近以保健品牌代言人的身份拍摄广告，长发造型搭配冻龄外貌，立即掀起韩网热议。《联合早报》透过网站，Instagram、WhatsApp和Telegram账号在10月14日发起“娱乐投票”，让读者和网民选出希望哪名演员回归荧光幕演绎新作。

截至10月21日下午，四个平台共吸引了1170张票数。周星驰以51%的票数领先，金城武以25%的票数排名第二，元斌和裴勇俊分别以14%和10%排名第三和四。

大家敲碗期待星爷回归荧光幕，复刻“至尊宝”、“尹天仇”等角色的无厘头经典，可惜种种迹象显示，目前这个可能性并不高。自2008年《长江七号》上映后，周星驰便彻底卸下演员身份，18年来始终扎根幕后，只做导演不再演戏。

2018年，曾为周星驰电影撰写《西遊2: 伏妖篇》与《美人鱼》剧本的编剧李思臻，受访时透露自己和星爷一起工作了6年，他曾问私下星爷“为何不再有幕前演出？”，对方却反问他“你觉得我还有什么角色可以演呢？”

2019年，周星驰为执导的《新喜剧之王》受访时谈到是否从此退居幕后，他说：“如果有一个非常好的故事和角色，是有可能，但是我觉得应该很难。”

今年7月，他为执导的电影《功夫女足》宣传时，曾被问及何时会重返银幕演戏。周星驰当时说：“我现在对演出确实没有那么大的……可能还在等一个角色吧。”随后，他还用粤语自谦道：“我真的不会演戏。”

如果给这份等待加个期限，希望不会是一万年。在周星驰点头“出山”之前，影迷们或许只能先重温他的经典旧片，来一解对星爷的想念了！