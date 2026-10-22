（香港讯）香港艺人邓兆尊日前作客网络清谈节目《男人万岁》，畅谈中年男性的年龄与性欲课题。因同时交往多位女友、彼此相处融洽而被戏称为“现代韦小宝”的他，除了分享男性处世之道，也大谈娱乐圈的桃色秘闻及偷吃潜规则，更声称有通杀一至四线男星的顶级“集邮女星”。

港媒“香港01”报道，邓兆尊在节目中声称，圈内有一名外形漂亮的“集邮女星”，他说：“基本上由一线、二线到三四线男星，她全部都集齐了。”

这番话勾起主持人的好奇心，纷纷追问女方的姓氏与背景。邓兆尊却卖起关子，笑说：“不能说的啦！一说大家就一定知道！”

被问到是否曾与女方合作或传过绯闻，他承认两人合作过，但强调没有感情瓜葛，还自嘲：“她没集我，因为那阵子我刚刚出道，人很瘦！”

众人推测女方如今已是演艺圈资深前辈，他仅透露：“她现在50几岁了。”

节目播出后，多个香港网络讨论区掀起猜测热潮，网民纷纷根据“50多岁”及“曾与邓兆尊合作”两条线索，翻查他在1990年代初出道时参演的影视作品，试图推敲女方身份。

网民点名猜测，有人提及江欣燕，称她与邓兆尊相熟，年龄及外形也符合描述，佘诗曼、伍咏薇、陈炜、李丽珍及关之琳等也被列入猜测名单。不过，这些均属猜测，未获证实。

陈炜亲：私下没任何联络

港媒就此联系陈炜，她淡定表示，没有留意节目，对相关言论毫不知情，并澄清与邓兆尊并无私交，“我私下不认识兆尊，也没有任何联系，可能只是在一些活动上见过几次。”

被问到无端卷入猜测会否觉得无辜，她说：“不会，我也不太关心这件事，没有任何评论，兴趣不大。”