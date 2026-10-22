（综合讯）现年68岁的“阿灿”廖伟雄近年移居马来西亚，将事业重心转向餐饮，生意版图不断扩大。他日前在个人YouTube频道报喜，宣布旗下餐饮品牌“玲珑西刀鱼蛋档”再添新店，位于雪州蒲种的第二家分店正式开业。

新店开业当天热闹非凡，除了醒狮助兴及切乳猪仪式，也吸引大批食客和粉丝到场支持。马国农业与粮食安全部副部长陈泓缣、雪州行政议员黄思汉等嘉宾也出席剪彩，为廖伟雄站台。

视频中，廖伟雄精神奕奕，亲自在店外招牌前向观众介绍新店，并感谢亲友及业界好友支持。店内同样气氛热烈，他与宾客举杯同庆，齐喊“兴旺发”。

笑称身家“2亿”

餐饮生意越做越大，廖伟雄被屡传身家不菲。他早前接受媒体访问时，幽默回应：“外界传我有1亿身家，实在太低估我了！我想澄清，实际上是2亿！一个是失忆，一个是回忆！”

廖伟雄近年持续拓展马国生意版图，在吉隆坡打造占地1万5000平方英尺、楼高四层的饮食娱乐空间，集结中西餐馆、酒吧、现场乐队舞台及私房菜。他也进军街头小吃市场，早前拍片宣传旗下鱼蛋摊，亲自示范制作纯鱼肉鱼蛋，从大型餐馆到平民小食，两路并进。