（综合讯）古装剧里一张脸、两种狠，回到现代剧又要挑战双面人生。中国女星田曦薇凭《逐玉》《嫁金钗》接连掀起话题，正在拍摄的新作《青风吹又生》自《嫁金钗》后，再度一人分饰两角，从小镇女孩演到豪门千金，角色反差引起期待。

田曦薇与闫桉主演的《嫁金钗》10月16日开播，仅三天优酷站内热度便突破一万，并已连续多日停留Netflix新加坡的收视榜首。热度报捷，田曦薇大方回馈粉丝，10月18日在微博发出总值3万人民币（约5700新元）的红包，与支持者分享喜悦，爽快作风获网民称赞。

田曦薇（左四）、闫桉（右四）与《嫁金钗》剧组近日合体做剧宣。（取自田曦薇微博）

她在《嫁金钗》的表演引起两极讨论。支持者认为，她把剧中的两个角色区分得鲜明，凭借微表情与眼神切换，将甜美外表与狠辣性格融合；批评者则觉得，恶女戏份表情夸张，演法偏向短剧式的强烈表达。面对网民问起切换角色是否有难度，她仅回应：“观众看得开心我就开心。”

《嫁金钗》尚未播毕，田曦薇与中国男演员魏大勋合作的现代剧《青风吹又生》也受到关注。据报道，该剧已完成约七成拍摄，她再度一人分饰两角，饰演小镇女孩林青与豪门千金梁梦。两人阴错阳差交换身份，林青被迫卷入豪门漩涡，并遇上魏大勋饰演的梁家长子，两人步步为营，展开一场心理战。

从甜妹晋升扛剧花旦

田曦薇1997年出生于中国重庆。她是表演本科生，考入上海戏剧学院表演系，在校期间凭借一双标志性大眼睛与甜美笑容，被网民称为“上戏校花”。

田曦薇凭甜美外形，在不少观众心中留下了鲜明的“甜妹”印象。（取自田曦薇微博）

2018年，她主演青春剧《在悠长的时光里等你》出道，之后凭《如此可爱的我们》中的角色累积人气，逐渐建立“甜妹”形象。

2022年，她搭档白敬亭主演古装剧《卿卿日常》，以开朗爱吃的李薇进一步打开知名度。此后，她陆续出演《花轿喜事》《田耕纪》《半熟男女》《子夜归》逐步拓宽戏路。

“樊长玉”田曦薇（右）上半年携手“武安侯”张凌赫（左）创造收视奇迹。（取自田曦薇微博）

2026年上半年，她先在《逐玉》中饰演“杀猪女”樊长玉，携手“武安侯”张凌赫创造收视奇迹，之后又有《低智商犯罪》《嫁金钗》接力播出。尤其《逐玉》和《嫁金钗》的热播，让她除了甜美外形，也开始凭角色的力量感与剧集号召力受到关注。

主演作品在腾讯、爱奇艺、优酷三大中国影音平台的站内热度接连破万，让田曦薇继虞书欣之后，也达成这一成绩，跻身“95后小花”中的人气前列，逐渐从甜宠剧熟面孔，晋升备受市场关注的扛剧花旦。