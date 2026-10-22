由许秦豪（Hur Jin-ho）执导、金元国（Kim Won-guk）监制的韩片《暗杀者们》（The Assassin(s)）是今年第37届新加坡国际电影节（SGIFF）的开幕片。影片聚焦1974年韩国前第一夫人陆英修（朴正熙之妻）遇刺事件，上映后引发“歪曲历史”争议，却让票房一度登顶。

因为这场争议，片中主要演员李敏镐（Lee Min-ho）、刘海镇（Yoo Hae-ji）等演员遭网络攻击与人身威胁，甚至有团体到艺人住所示威。

SGIFF节目总监童祈为（左起）、电影节大使林慧玲、《暗杀者们》监制金元国、导演许秦豪、电影节主席巫俊锋和总经理蔡绍勇。（龙国雄摄）

SGIFF主席巫俊锋，在10月21日于滨海湾金沙举行的开幕礼上致辞时透露，SGIFF团队与合作伙伴，确实收到来自某些韩国团体的大量简信及电邮，抗议影片的放映。巫俊锋说：“他们强烈要求我们不要放映这部电影……不过，我们同时也收到很多鼓励和祝福。SGIFF经过多方深思熟虑和考量后，决定不撤换开幕片，电影节将《暗杀者们》视为对历史事件的艺术解读，尊重创作者视角并坚持放映这部作品。”

巫俊锋同时强调电影节坚守“一刀不剪”政策，拒绝放映任何经删减的版本，以示对电影艺术的尊重。

导演许秦豪和监制金元国这次来新出席开幕礼和走红毯。开幕片放映前，两人也上台与观众分享创作的心路历程，赢得全场掌声。

《泡泡糖女孩》主创团队，包括导演洪玉桔（右二）及两个小演员王宣静（右四）和王雪萁（中）。（龙国雄摄）

开幕礼保安“升级” 群访取消

据记者现场所见，现场的保安确实相对前几届的开幕礼严谨得多。记者向SGIFF节目经理蔡绍勇询问，这次保安“升级”是否和片子的敏感性有关？他说：“这是滨海湾金沙方面的安排，主要就是一个安全预防措施。”

韩星沈恩敬帅气登场。（龙国雄摄）

不过，电影节原本安排《暗杀者们》导演和演员的访问却在最后一分钟取消，相信跟影片挑起的政治敏感风波有关，所以选择低调处理。

许秦豪想来新拍浪漫电影

导演许秦豪在红毯大方接受本地媒体访问。被问及如何在创作自由与历史真实性之间划定界限，他认为电影人应当可以自由地发挥艺术构想，尽管他们的作品出街后必须面对观众、投资者甚至广大观众的检视。

导演许秦豪在红毯接受本地媒体群访。（龙国雄摄）

他说：“作为一名导演，电影制作的起点必须是完全自由且富有创造力的。”影片背景设在1974年，他笑说自己当时只是一个五年级学生，而这个故事源自其童年记忆，希望透过悬疑片手法，展现韩国高压时代中追寻真相的故事。他大赞片中三个男主角，“刘海镇极具爆发力和热情；朴海日（Park Hae-il）逻辑严密很理智；李敏镐则完美兼具两者特质。”

许秦豪过去的电影一向以浪漫爱情和虐恋著称，像他1998年的处女长片《八月照相馆》（Christmas In August）及后来的《春逝》和《外出》都是经典。他笑说，若有机会来新加坡拍戏，他会希望能拍一部爱情电影。

林慧玲三度也是最后一届担任SGIFF大使。（龙国雄摄）

据记者探知，《暗杀者们》不会在新加坡公映。

陈可辛、杨雁雁、阿米尔汗走红毯

21日出现在开幕礼红毯的艺人和影人，包括宝莱坞巨星阿米尔汗（Aarmir Khan）、韩星沈恩敬、香港导演陈可辛、金马影后杨雁雁、SGIFF大使林慧玲、本地电影《泡泡糖女孩》导演洪玉桔及片中小演员王宣静和王雪萁，白薇秀、戚玉武，陈琼华、林友明、林诗安，王冠逸和郑斌辉等。

戚玉武（左起）、白薇秀、洪慧芳和导演何书铭亮相电影节开幕礼红毯。（龙国雄摄影）

SGIFF透露，电影节目前已有21场活动门票售罄，其中焦点对谈讲座门票极为抢手，包括本届“荣誉成就奖”得主是枝裕和与“影坛杰出演员奖”得主阿米尔汗的两场主讲活动，均已全部售罄。

影片放映方面，是枝裕和新作《蓦然回首》（Look Back）开售首日即售罄，西班牙及法国的同志片《黑球》（La Bola Negra）则连追加座位也在15分钟内被抢购一空。

此外，入围今年SGIFF银幕大奖亚洲剧情长片的《泡泡糖女孩》（Ah Girl）以及两组新加坡全景短片专场放映门票亦已售罄。本届电影节将持续举办至11月1日。

售票详情可上 https://sgiff.com/