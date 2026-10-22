（综合讯）凭1990年代华视版《包青天》中公孙策一角深入民心的台湾资深演员范鸿轩，近年鲜少公开露面。与他相识数十年的资深电视制作人杨绍鸿早前透露，范鸿轩8月曾入院接受手术。日前，杨绍鸿飞抵台北探望老友，为他补祝80岁大寿，并在社媒晒出两人合照。

合照中，迎来80大寿的范鸿轩面色红润，坐在生日蛋糕前露出慈祥笑容，精神不错。杨绍鸿透露，早前已答应待老友康复后，飞到台北为他补祝生日。如今见他气色甚佳，杨绍鸿欣慰老友身体已恢复得差不多，并送上祝福：“身体健康，寿比南山，永远快乐！”

范鸿轩的健康状况一度令影迷担心。2026年9月，杨绍鸿在社媒为他庆祝农历生日时，透露老友曾在8月接受一场“不大不小的手术”，所幸过程顺利。经过近两个月休养，范鸿轩如今已恢复精神，行动自如，康复情况理想。

2025年，杨绍鸿赴台邀请范鸿轩、林利及张启乐亮相其网络频道。范鸿轩当时分享睡到自然醒的退休生活，坦言“真的拍不动了”，笑说年纪大了，抗压能力也变差，以往一接剧本便紧张失眠，直到杀青才能放松，因此无意复出。不过，他仍幽默补上一句，若有好戏，就等“杨监制”提拔。

谈到《包青天》“开封府铁三角”之一、饰演“包大人”的老搭档金超群，范鸿轩当时透露，对方目前仍过着深居简出的生活，笑称“大概还要再关好几年”。