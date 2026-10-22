（综合讯）64岁的好莱坞巨星“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）纵横影坛逾40年，再添殊荣。美国电影学会（AFI）宣布将颁发终身成就奖给他。典礼定于2027年4月24日在洛杉矶杜比剧院举行。

阿汤哥是这个奖项的第52位得主，他的影后前妻Nicole Kidman（妮可基曼）也曾在2024年获此殊荣。历届得主还包括Eddie Murphy（爱迪墨菲，2026年）、Francis Ford Coppola（柯普拉，2025年）、Denzel Washington（丹佐华盛顿，2019年）及George Clooney（乔治克鲁尼，2018年）等。

《路透社》《美联社》等外媒报道，美国电影学会董事会主席、知名制片人Kathleen Kennedy（凯瑟琳肯尼迪）盛赞Cruise是全球影坛的指标人物，无论身为演员或制片人，都对电影展现非凡热情与投入，尤其欣赏他始终相信电影具有凝聚人心的力量，更形容他是美国电影走向世界的重要推手。

不过，获奖喜讯传来之际，阿汤哥主演的新片《挖掘者》（Digger）却票房失利，甚至传出恐让片商亏损高达2.45亿美元（约3.14亿新元），形成“奖项风光、票房失意”的反差。