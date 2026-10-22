（台北讯）台湾女星林韦君10月22日与好友简沛恩及演员方馨、陈谦文，一同出席影集《豪门玩偶》首映记者会。台媒TVBS新闻网报道，她的父亲林金祥于10月11日因大肠癌病逝。林金祥生前曾任台北市多个警分局的侦查队长。被问及家中近况时，林韦君难掩丧父之痛，当场落泪，一度哽咽得说不出话，现场气氛随之凝重。

林韦君哽咽致歉：“今天的场合这么欢乐，好像不适合在这个时候说这个。我们没有打算要让大家知道，我现在没办法讲，对不起。”一旁的方馨见状，赶紧接话缓和气氛，打趣说：“你看，你把场面弄僵了。”试图以好友间熟稔的玩笑缓和气氛，陪她平复情绪。

林韦君平复情绪后，在简沛恩的陪伴下松口受访，坦言父亲早在2015年就确诊大肠癌三期，多年来持续追踪控制，但2026年农历年前复诊惊见癌细胞扩散。

她说，父亲当时不想在医院过年，年后又碰上将南部祖先牌位移至台北的大事，热爱高尔夫的父亲随后又依约出国打球，行程一连串拖延下来，直到5月底回诊时，癌细胞已大面积转移扩散至整个腹腔。她说：“他很有骨气，因为后面真的不好治疗了，然后再加上（化疗）太痛了。”

为了陪伴父亲走完人生最后一哩路，林韦君毅然推掉手边所有工作，全心在医院与家中悉心照料至亲。这段时间她身形消瘦不少，令人相当心疼。

生活极度低调、转战瑜伽教学的林韦君淡定自嘲，自己物欲极低，虽然称不上大富大贵，但幸好以前拍戏有存到钱、衣食无忧，才让她能够无后顾之忧地停工全心陪伴家人，度过这段难熬的人生关卡。

谈到《豪门玩偶》的诞生，她说，源于简沛恩与方馨私下喝茶闲聊时一个“觉得好玩”的念头，后来在主创团队投入下逐步成形。四名主演也从幕前忙到幕后，从故事发想、架构规划，到洽谈商业置入及品牌赞助，全程亲力亲为。