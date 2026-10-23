璀璨之城

TVB翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上8.30

也可在Hub戏剧首选（星和Ch860）、Starter+及TVBAnywhere+应用观看

人非生而恶，一个出彩的反派，必须经历有迹可循的堕落与黑化，才能在观众心中立得住。

由张智霖、吴卓羲、高海宁、张曦雯等主演的TVB时装家族商战剧《璀璨之城》（简称《璀》），以澳门为背景，将酒店、娱乐业与家族商业版图紧密交织，揭开一场关于亲情、爱情、权力与复仇的豪门角力。之前有报道指出，这部剧最早是TVB与中国大陆影视平台联合打造的合拍剧，后改为TVB单独出品。作为TVB重头剧之一，《璀》与处境剧《爱·回家之三代同糖》以及与腾讯视频合拍剧《玫瑰战争》一同挑起今年TVB台庆剧大梁。

20集《璀》围绕官孝贤（张智霖饰）与官孝君（吴卓羲饰）两兄弟展开。二人共同执掌尚利锋集团，表面上并肩合作，暗地里却各怀心思，争权夺利。长子官孝贤为掌控集团大权，想方设法削弱弟弟的势力，甚至将婚姻作为博弈筹码，高调迎娶检控官洪海允（高海宁饰）。这段掺杂利益与算计的婚姻，不仅将多方势力卷入其中，也让兄弟俩压抑已久的矛盾彻底浮出水面。

姜大卫（右）饰演的官志琛是崇尚丛林法则的商界巨人，乐见张智霖（左）和吴卓羲饰演的两个儿子为权力斗得你死我活。（互联网）

剧情缺乏合理铺陈

《璀》一开局便上演尚利锋集团主席官志琛（姜大卫饰）即将退位，官氏兄弟争夺接班人之位的戏码。当官志琛直言属意次子官孝君接任时，官孝贤显然心有不甘。在董事投票前夕，官孝贤得知父亲突遭绑架，便趁机私下向董事们拉票，甚至联手任职记者的地下情人郭芷媛（陈晓华饰）挖出董事们的黑料进行威胁。选举之日，官孝贤如愿高票当选，却没想到父亲在紧要关头现身，当场推翻选举结果。

与此同时，官氏父子卷入商业罪案风波，检控官洪海允强势介入调查，却在各方利益博弈之下选择辞职，转而嫁给官孝贤。这场联姻延伸出另一条故事线：洪海允与王雪莹（张曦雯饰）本是朋友，但王雪莹横刀夺爱嫁给官孝君后，姐妹俩彻底反目。

除了警匪题材，家族宿命、商战与豪门向来是港剧的拿手好戏。从《大时代》《创世纪》《珠光宝气》到《溏心风暴》系列，部部堪称经典。纵观这些作品不难发现，虽然角色多，但人物关系链清晰且立得住，角色性格鲜明立体，绝非单纯的“纸片人”，更有扎实精彩的剧本托底。

单看前几集，《璀》似乎是“全员恶人”。这种设定虽然罕见，倒也无可厚非，但问题在于剧情缺乏合理铺陈——几位主角似乎“为了坏而坏”，坏得毫无愧疚感，而且人物动机稍显单薄，缺乏扎实的细节支撑。

高海宁（左图左）剧中虽因利益嫁给张智霖，但也难忘吴卓羲（右图左）被昔日好友张曦雯夺爱。（互联网）

例如官孝贤得知父亲被绑架，第一时间想的不是救人，而是如何趁机上位当选主席。另一场戏中，他得知怀有身孕的情人在他大婚之日闹自杀时，非但没阻拦，还在撂下一句狠话后离开，甚至在事后得知一尸两命时也无动于衷。

还有即便是一场利益驱使的婚姻，洪海允在结婚当晚为了帮官孝贤办事，竟主动与已婚的官孝君激吻，趁机偷走她以为存有丈夫黑料的U盘。而作为父亲的官志琛是崇尚丛林法则的商界巨人，似乎乐见儿子为权力斗得你死我活。

越看越有短剧味道

除了屡屡挑战观众的三观，《璀》也在不断刷新尺度底线。

第一集便上演官孝贤与郭芷媛从玄关一路激吻到床上的激情戏。第四集中，记者霍佩桦（陈滢饰）为了与官孝贤达成合作，竟在他面前主动解衣，甚至任由官孝贤用手机拍裸照。

前四集有不少挑战电视尺度的戏，包括陈晓华与张智霖的激吻戏（左图），以及陈滢在张智霖面前主动解衣（右图）。（互联网）

说实话，像陈滢这种过于大胆的镜头实无必要，这场戏停在宽衣动作便可，无需直白拍出，观众也能猜到后续的发展。“为了大胆而大胆”的操作，更像是为吸引眼球，缺乏强有力的剧情作为支撑。

在叙事节奏方面，《璀》虽推进明快，但越看越有短剧的味道。就前几集而言，除了部分镜头切换略显生硬，每当剧情迎来高潮，镜头总会突兀地给演员面部大特写，短剧感扑面而来。此外，前两三集的背景音乐铺得过满，容易让观众出戏，所幸后续几集有所缓解。