李翊君、赵咏华、王馨平和马毓芬即将于11月15日（星期日），在新加坡圣淘沙名胜世界会议中心举办的“那些年的歌3”演唱会中和陶晶莹、游鸿明、张镐哲及王瑞瑜同台开唱。李翊君、赵咏华、王馨平和马毓芬四人接受《联合早报》线上访问，分享淡出幕前的生活。

台湾资深歌手李翊君在繁忙的演艺工作之余重返校园，前往上海攻读并拿到硕士学位，在学习中找回了青春感。

她在访问中透露，因为读完高中后就进入了职场，所以一直有着没能升学的遗憾。硕士课程的上课地点位于上海，正好她在中国大陆有工作，可谓“一举两得”。但忙着巡演又要兼顾学业，怎么安排时间？她说：“我大部分时间都会尽量在有课的时候避开工作，或者跟公司协调，大家也都会尽量配合，让我能去课堂上课。”

李翊君（右）和女儿王敏淳近日一起出席活动。（取自李翊君脸书）

李翊君还坦言，入行以来长期受到唱片公司的保护，所以并没有那么“社会化”。她回忆：“重返校园后，我觉得自己多了一份青春感，好像找回了年轻时当学生的那种心情。跟同学一起讨论、完成作业，坐在教室里听老师讲课，这些对我来说都是很令人兴奋的事。”女儿王敏淳如今也踏入演艺圈，因此身为母亲的她，读硕士也是为了给女儿树立榜样，希望女儿未来在职场感到不足时也能主动进修。

王馨平婚后以瑜伽为重心

王馨平婚后跨界考取瑜伽导师执照，至今授课九年，生活重心也以瑜伽教学为主，偶尔接演出活动。她回忆，当瑜伽老师完全是无心插柳。她婚后常常打网球和高尔夫球，也因运动损伤常看物理治疗师。为了自我保健，她在朋友的介绍下开始接触瑜伽，并坚持了四五年，“我发现自己在身体和心灵上都有很不错的进步。我觉得这背后有一种瑜伽哲理，很想去了解，而这必须透过所谓的导师培训课程才能学到，所以我便去报读了。”拿到执照后，她在好友黄佩霞的鼓励下开始教课。

王馨平担任瑜伽教练已有九年之久。（取自王馨平脸书）

虽然已淡出演艺圈，但她当年和汤宝如、刘小慧及黎瑞恩并称“宝丽金四小花”，依旧是不少人的青春记忆，对她而言也是宝贵的经历，“我常看到汤宝如，因为她也喜欢做瑜伽，常来上我的课。不只是四小花，像周慧敏，我两个星期前才刚和她吃过饭、聊聊天。”她还回忆，当年唱片公司歌手多，常在香港一起出席活动；最难忘的是演出结束后，每个艺人都有一辆保姆车，车队老板在门口指挥，然后所有车浩浩荡荡地一起开出去，相约在餐馆吃夜宵。

马毓芬将生活转向家庭

马毓芬在投入台湾音乐圈近40年后，于约八年前决定将重心转回家庭，以便与丈夫一起陪伴年迈的母亲。她最近到台南关子岭演出，顺便在当地泡温泉，享受悠闲旅行。在演出中，她演绎了已故兄长马兆骏的经典作品。她提到，哥哥是她踏入乐坛的贵人，也遗憾当年没能在他身边当助理，学习他如何帮助歌手配唱。随着年龄的增长，现在她重新演绎哥哥的作品如《微风往事》《我要的不多》，有了更深的体会。

马毓芬近年来减产并淡出幕前，将生活重心转向家庭。（取自马毓芬脸书）

虽然减产淡出幕前，马毓芬还是会关注流行音乐趋势，并提到自己欣赏的两位音乐人——邓紫棋和林俊杰。她最近看了邓紫棋的演唱会，可惜当年因为疫情没能和她合作。马毓芬还赞赏曾合作的林俊杰，“我知道他也是一个从来没有停下来的歌手。除了唱得很棒以外，他还会帮自己公司的新人制作作品。”

赵咏华走出抑郁症低谷

赵咏华经历婚变后曾陷入人生低潮，患上抑郁症，不过近年来已经好转。她分享，在生病期间悟出了“一手好朋友”哲学——大拇指代表“自己”，首先要跟自己做好朋友。其余四指代表两个白天能聊天、两个半夜想哭时能随时接电话的“夜猫子”挚友。

赵咏华走出抑郁症低谷，平时喜欢宅在家“充电”。（取自赵咏华脸书）

圈中好友齐豫不仅在2010年“滚石30”巡演时照顾她，还曾专程在赵咏华个唱当天下午去陪她彩排打气。此外，郑怡、周华健、黄小琥、况明洁，也都是她如今的挚友。她还特别感谢新加坡歌迷，因为她在抑郁症康复期接到的第一份工作就在新加坡，当时观众的掌声和关爱给了她莫大的鼓励。

不过，音乐人屠颖2025年过世让她受到不小打击，甚至感觉抑郁症险些加重，“他是我很重要的定海神针，也是我的重要伙伴，就这样突然不见了，所以那阵子我有点不太敢唱歌。”她感性回忆，当年抑郁症最严重时，屠颖曾送她自己的钢琴专辑助眠，让她听后感知到音乐里的悲伤情感而大哭，两人因此产生了深刻的共鸣。

《联合早报》和96.3好FM是“那些年的歌3”演唱会的指定宣传媒体。

▲“那些年的歌3”演唱会

日期：2026年11月15日（星期日）

时间：下午5时

地点：圣淘沙名胜世界会议中心

票价：$198、$168、$148、$128、$108、$88（未含手续费）

售票平台：bookmyshow.sg、fantopia.io