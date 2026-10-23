百日谎言

100 Days of Deception

可在Netflix观看

这部年代韩剧，背景是1932年日本殖民统治下的京城（现首尔）。精通多种语言的“天才扒手”李佳景（金裕贞饰）为了攒够钱前往美国展开新生活，与抗日组织“救国团”达成交易，伪装成翻译员潜入朝鲜总督府进行100天的卧底任务。她在过程中与“救国团”敌人佐藤信一（陈善圭饰）的养子，也是朝鲜总督府精英通译官佐藤英雄（朴珍荣饰）多次相遇，两人在互相试探与谍报交锋中渐生情愫。

与此同时，狙击手俞素兰（金贤珠饰）率领的“救国团”与佐藤信一纠缠着一段恶缘；俞必立（李茂生饰）则以美国韩裔记者身份为筹码，借国际局势牵制大局。在这场乱世博弈中，每个人看似各居其位，背后实则皆有所图。

伪装恋爱

Love In Disguise

可在Prime Video观看

薛仁雅在《伪装恋爱》中女扮男装，形象帅气利落。（取自tvN Drama脸书）

这部悬疑浪漫喜剧讲述在财阀界排名第一的泰刚集团常务尹伊俊（任时完饰），外貌和工作能力都非常出众，但阴晴不定的性格令员工精神紧绷甚至纷纷离职。某日，他的前任随行秘书韩恩煐（郑侑敏饰）被发现在办公室的置物柜内身亡，尹伊俊因为第一个发现尸体而卷入案件，从财阀接班人沦为杀人嫌疑犯。

特种部队出身的热血刑警姜在熙（薛仁雅饰）负责调查此案。她发现高层急于草草结案，觉得背后另有隐情，于是女扮男装应聘并成为尹伊俊的新任随行秘书。两人在相处过程中擦出火花，展开一段恋情。