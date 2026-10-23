这一季的新加坡歌影视娱乐活动玩接力，把狮城搞得很热闹。除了10月21日起举行至11月1日的第37届新加坡国际电影节正如火如荼举行之外，邵氏院线、片商Trafalgar Releasing和韩国娱乐巨头HYBE将三手联弹，共同呈献别开生面的“影展”HYBE Cine Fest 2026。

这场独特影展将主打HYBE旗下的天团防弹少年团（BTS）、ENHYPEN、SEVENTEEN和Tomorrow X Together的演唱会影片，让世界各地的粉丝们能在影院内与偶像们同欢。

韩团SEVENTEEN。（取自邵氏机构官网）

除了韩团演唱会，影展也带动周边活动。位于星耀樟宜的邵氏影院（Shaw Theatres Jewel）是这次影展“特别据点计划”（Special Location program）的核心场地.

邵氏星耀樟宜将从10月24日至31日，推出一系列沉浸式粉丝互动体验活动，打造集观影、舞蹈与表达支持于一体的独特配套。

粉丝有机会和3D偶像如TOMORROW X TOGETHER一同唱K。（取自邵氏机构官网）

舞蹈摄影棚与爱意留言墙

到时邵氏星耀樟宜影院将被分成两大主题互动区：

1）舞蹈摄影棚（Photo Zone Dance Studio）

粉丝可与好友一同在此欢聚，伴随任何HYBE旗下艺人的热门歌曲随心起舞并拍照留念。为了提升影迷体验，凡购买影展门票的观众将享有该区域的优先体验权。

2）专属留言墙（Message Wall）

活动现场特别设立留言墙，供广大粉丝亲笔写下对最喜爱的HYBE旗下艺人的寄语与热情应援，表达爱意与支持。

拍摄应援视频 赢取HYBE官方应援棒

除了现场互动外，主办方还为购票粉丝推出线上应援抽奖活动。从即日起至2026年11月9日，凡购买至少一张影展电影票的粉丝，都有机会赢取珍贵的HYBE官方应援棒。

影展推出专属留言墙（右图）和拍应援视频赢应援棒活动。（邵氏机构提供）

参与方式：只须拍摄一段展现自己为喜爱HYBE艺人加油打气的短视频，并在2026年11月9日前通过指定网址https://shaw.onl/HYBE26Giveaway提交作品，即有机会赢得官方应援棒。

全岛多个活动据点

本次影展不仅在星耀樟宜邵氏影院设立特别活动据点，影展相关活动还将同步在邵氏旗下的丽都（Lido）、Jem、PLQ以及nex等多家影院放映与展示，方便不同区域的影迷就近观赏。

HYBE Cine Fest 2026的电影票已正式开售，预知详情可上www.shaw.sg