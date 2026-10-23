新加坡制作公司哇哇映画拓展海外合作，从参与制作台湾科幻惊悚影集《黑盒子》，到携原创概念与台湾团队联合制作新影集《游戏未完》，逐步加深跨地区制作的参与。哇哇映画掌舵人刘健财受访时说，海外伙伴的技术与资源，让团队有机会尝试过去受资源限制而无法拍摄的题材。

《黑》入围本届金钟奖创新、剪辑、美术设计及视觉特效四个奖项。颁奖礼的其他“新”光还包括，凭《亲密之海》角逐迷你剧集／电视电影男主角奖的李铭顺，以及由堂堂映画摄制、联同新传媒及台湾公视制作的《列车人生》入围生活风格节目奖。

刘健财受访时，正在中国大陆度假，原计划23日飞往台湾，出席星期六（24日）举行的金钟奖戏剧类颁奖典礼。不过，台风蔷琵打乱行程，班机从23日早上改至隔天凌晨4时，后续须视天气情况安排。截稿时，节目类颁奖典礼已从23日顺延至25日举行，戏剧类则如期举行。

刘健财率领哇哇映画参与的影集《黑盒子》，入围本届金钟奖创新、剪辑、美术设计及视觉特效四个奖项。（取自哇哇映画IG）

哇哇与台湾特效公司兔将一拍即合

谈起哇哇与台湾特效公司兔将影业的合作，他透露，双方早在冠病疫情前已认识，当时便发现彼此的业务与发展方向可以互补。

他说，哇哇主要从事项目开发，过去在后期制作阶段，曾因预算考量而须调整预期效果，题材选择也受到一定局限，“有些需要强特效的项目，我们就做不了了。”

兔将则长期为其他制作团队提供特效服务，希望发展自己的作品。双方一拍即合，结合哇哇在故事开发与制作上的优势，以及兔将的后期技术，共同推进项目。刘健财认为，一般两家制作公司合作，分配工作时需要磨合；双方专长不同，反而更容易衔接制作流程。

不过，双方的合作计划过去因疫情暂缓。疫情后，兔将投入网络漫画改编影集《黑盒子》，哇哇正式加入时，项目已接近开拍，因此主要为剧本提供意见，并派出两名曾赴韩国学习虚拟制作的导演，参与其中一个运用这项技术的单元。

娜娜、陈邦鋆参演《游戏未完》

有了首次合作的经验，双方接着联手制作奇幻冒险影集《游戏未完》。这次哇哇的参与更深入，项目的原创概念也由哇哇提出。影集已完成拍摄，正在进行后期制作，25日率先在高雄举行特映会，放映前两集，全剧预计2027年上半年推出。

《游》由天心、王渝萱和李李仁主演，新加坡演员娜娜（陈雯诗）及陈邦鋆也参与演出。故事围绕一个关系疏离的重组家庭展开：一家人的意识进入虚拟末日灾难的游戏世界后，必须携手闯关，重返现实。

近年来，生存游戏题材的剧集不少，刘健财说，《游》的亮点在于家庭关系。剧中人物得闯过地震、台风及类似“狼人杀”的关卡，并在合力求生的过程中，逐渐拉近距离。

哇哇首拍方言剧 说教不如“算一算”

除了推进海外合作，哇哇也持续制作本地内容，新作包括面向年长观众的方言剧《阿公出一口嘴》。这部剧的卡司包括陈建彬、刘谦益、向云、王依婷等。

陈建彬（左）和王依婷在《阿公出一口嘴》中饰演祖孙。（新传媒提供）

刘健财说，团队过去未曾制作方言剧，这次既是挑战，也让他们重新思考：怎样说故事，才能让长者愿意听？

团队因此从日常生活中的沟通问题着手。与长辈相处时，年轻一辈有时会觉得，自己明明出于好意，对方却听不进去，最后便认定老人家固执，不愿接受意见。“但那是因为我们讲的方法不对，不是他们固执不听。”

这个观察，成为剧集的重要创作出发点。陈建彬饰演的阿公原本是个编剧，后来成为算命师，借算命的方式与人沟通，平时直接讲道理，听者未必有兴趣；阿公换成帮大家“算一算”，大家反而愿意凑过来听。

由数码发展及新闻部（MDDI）委托制作的八集方言剧《阿公出一口嘴》，每逢星期五中午12时，在8频道播出。