（台北讯）38岁台湾女星郭雪芙惊传乌龙死讯！日本富士河口湖町（Fujikawaguchiko）日前发生一起命案，相关新闻传至社媒后，因死者名字写为“郭雪芙”，引发大批粉丝担忧，纷纷涌入她的Instagram留言求证。

郭雪芙与经纪公司随后发声报平安，澄清传闻。

据报道，这场乌龙源于AI翻译出错。日文报道原本仅称呼一名郭姓人士，流传的新闻截图却将死者姓名写成“郭雪芙”，并声称“来自台湾的郭雪芙（38岁）在山梨县饭店遭刺颈身亡”。相关内容还配上郭雪芙的照片，在各大社媒平台广泛传播，一度登上微博热搜。

不少粉丝看到消息后，急忙到郭雪芙的Instagram留言：“姐姐你还好吗？快辟谣啊”、“刚刷到抖音说在山梨饭店被杀的是你，这是假的吧”。

郭雪芙22日亲自留言“没事哟”，并附上一颗红色爱心，向粉丝报平安。她在中国大陆的粉丝团也随即转发澄清，呼吁大家停止传播错误消息。

郭雪芙所属经纪公司“好妙娱乐”，随后晒出第61届金钟奖“郭雪芙休息室”的名牌照片辟谣。公司在贴文中写道：“收到很多来自四面八方，喜欢雪芙的大家的关心，在这里跟大家报个平安。雪芙每天都元气满满地工作，更为了10月24日的金钟奖表演努力排练中。”公司强调，网上有关郭雪芙遇害的消息并不属实，请大家不要担心。