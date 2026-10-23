（香港讯）梁朝伟与刘嘉玲相伴40余年，至今依然恩爱，是娱乐圈公认的模范夫妻。外向热情的刘嘉玲与内向沉静的梁朝伟性格迥异，她近日接受中国大陆主持人李静访问，大方分享夫妻俩的相处之道。她坦言，如今听到梁朝伟出差或独自旅行，自己乐得享受独处时光。她也透露，曾因瞒着丈夫挑战高空跳伞，事后被他痛骂了一顿。

刘嘉玲分享，年轻谈恋爱时总喜欢与梁朝伟“腻在一起”，甚至会勉强性格内向的他陪自己出席应酬饭局。她回忆道：“他去了，一脸不开心，坐在那里如坐针毡。每个人过来跟他打招呼，他都摆出一副‘哇，千万不要过来’的样子。”因为不忍心看丈夫“受罪”，她后来便不再强求，逐渐学会尊重他的生活节奏。

随着岁月流逝，两人的相处模式出现转变。如今每当梁朝伟出差或独自旅行，她反而觉得很放松：“心态是很舒服的，可以自己一个人在家里。那个状态，可能就是我们这个年龄会感觉到的一种自我的状态。”她形容，这段长跑婚姻的感情不仅没有变淡，反而在“既亲密又有边界感”的相处中变得更加深厚：“那种爱来得更加浓烈，更加像家人，是一种坚固的爱。”

谈到彼此对冒险活动的不同态度，刘嘉玲自曝曾被梁朝伟痛骂的经历。原来，她早前往新西兰旅行时挑战了高空跳伞。她坦言跳伞前一晚紧张得彻夜未眠，脑海里不断设想发生意外怎么办，甚至暗自期盼同行友人临阵退缩，好让自己也有借口放弃。“但是没有人放弃，所以我硬着头皮还是要上。”

她形容，当机舱门打开的瞬间，感觉就像“被判死刑”一样可怕，但在一阵狂叫中跃下，经历一分钟的自由落体后，却觉得自己像一只小鸟。“俯瞰整个海、山，感受那个风，啊！好美啊，那个感觉我一直记得非常清楚。起码我的人生试过了，战胜了这一个难关，太过瘾了！”

然而，回家后她却被梁朝伟狂骂一顿。她笑忆：“他说：‘你是不是疯了？’我说：‘很安全啊，有人陪我跳！’他说，他不想把自己的生命控制在别人手上。”

刘嘉玲笑称，梁朝伟“什么都害怕”，如果当时在场，一定会阻止她跳伞，“所以有时候有些旅行，我不跟他一起玩的。”至于梁朝伟最近爱上的赛车，她也没有参与，夫妻俩各自享受不同的兴趣。