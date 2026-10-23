（洛杉矶讯）曾出演《异形》（Alien）、《壮志凌云》（Top Gun）等电影，并凭借剧集《小城风云》（Picket Fences）荣获艾美奖剧情类剧集最佳男主角奖的演员Tom Skerritt传出于10月21日辞世消息，享年93岁。

他的家人悲痛发文：“他的离去令我们心碎。世人通过他非凡的演艺生涯认识Tom，但对我们而言，他是一个幽默、充满好奇心、睿智而慷慨的人，为我们的生命带来了无尽的爱。他珍视想象力、创造力、讲故事的能力与服务精神，关怀退伍军人，爱护自然环境，也始终致力于帮助他人找到并表达自己的声音。”

Skerritt的演艺生涯长达60年。他曾参演获得11项奥斯卡入围的《转折点》（The Turning Point），在《壮志凌云》中饰演Tom Cruise（汤姆克鲁斯）的教官，还在Robert Redford（罗拔烈福）执导的《大河恋》（A River Runs Through It）中，饰演牧师，给观众留下深刻印象。

他一生经历三段婚姻，育有五名子女。

在正式投身演艺事业之前，他曾在美国空军服役。退伍后，怀着对表演艺术的热情，他踏入影坛，并于1962年与同样年轻的Redford共同出演电影“War Hunt”，成为他漫长演艺生涯的起点。