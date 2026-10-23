（综合讯）中国大陆女星赵露思、白鹿和杨幂等前晚亮相时尚晚会，白鹿及杨幂分别为红毯环节担任开场及压轴嘉宾，各展美态。

赵露思虽输了排位，但已成为监制及出品人的她，不仅携同剧中五位演员踏上红毯， 更凭两套高订礼服艳压全场，“逆转”成为焦点。

中国时尚品牌前晚在江苏举办年度大型派对，现场星光熠熠。白鹿打头阵，以黑色流苏斜肩礼服亮相，仙气十足。压轴登场的杨幂，则身穿黑色丝绒修身晚装，腰间与裙摆融入金色图腾刺绣，完美勾勒出婀娜身段。

作为第41位登场的明星，在排位上看似输了，但赵露思不愧为“话题女王”，活动开始前，网上先是流传她借不到某中东品牌礼服，而自费百万人民币（数十万新元）购买两套高订服饰，因此激怒品牌方的传闻，引发热议。

不料数小时后，品牌创始人兼创意总监亲自在个人社媒转发赵露思照片，更与她互相追踪社交账号，被视为对传闻的回应。

另外，近期升级做老板及监制的赵露思，也带着她参与监制短剧《我不是NPC》的五名演员赴会，以一己之力提携整个团队，论实力和气场，似乎都略胜其他女星。

张小斐从容补位 获赞显影后风范

《女足》女星张小斐则凭从容表现登上热搜。红毯直播期间，一名原定登场的艺人迟迟未现身，现场一度尴尬，主办方随后急召张小斐补位。她身穿绿色丝绒套装，淡定完成拍照及媒体访问，获网民称赞尽显影后风范。

事后，网民猜测缺席艺人的身份。由于此前曾传出有“90花”不满出场顺序，蔡文静因此成为猜测对象，但相关说法未获证实。

当晚盛会，王嘉尔、李昀锐、李治廷及王传君等男星也盛装出席。当王嘉尔发现不少粉丝结伴到场时，竟笑称：“我也想有女朋友，但没有一米八！”引发全场尖叫。