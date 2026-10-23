（首尔讯）韩国人气女团TWICE于10月20日刚迎来出道11周年，成员志效（Jihyo）便于21日中午宣布离开JYP娱乐，成立个人经纪公司“EMITHAUS”，正式升级当老板。不过，她也在公开手写信中强调，离开公司并不意味着退出TWICE，未来仍会与成员们一起开展团体活动。

志效感慨道：“想用几句话总结这21年的时光，比想象中还要难。”从童年、青少年时期到成年，她人生中的许多重要时刻都在公司度过。无论是快乐还是艰辛的经历，都成为滋养她成长的养分。她也感谢一路陪伴自己成长的工作人员。

谈及独立发展的决定，她提到：“对我而言，独立与其说是对过去时光的总结，不如说是对未来生活方式的选择。”因此，她成立了个人经纪公司，希望能更自由地探索自身尚未被发掘的可能性。公司名称的灵感来自英文单词“EMIT”，寓意散发与释放，寄望通过音乐及不同形式的内容，展现更多创意与个人特色。

志效也强调：“这次的选择，并不意味着向长久以来并肩前行的团队告别。”她说，TWICE依然是自己人生中十分重要的存在。未来，她的个人活动将由新公司负责，团体活动则会继续与成员们携手开展。

她宣布离开效力21年东家后，随即以全新造型亮相。她公开了三组形象照，其中一组造型以西装外套搭配内衣，展露紧实腹肌，性感又不失气场，引来粉丝盛赞：“太美了！”