（首尔讯）韩国演员李政宰（Lee Jung-jae）与郑雨盛（Jung Woo-sung）共同创立的经纪公司Artist Company，近日接连传出风波。此前，郑雨盛被曝在董事任期尚余六个月时突然卸任，引发热议。如今，公司又传出前高层涉嫌背信，经外部律师事务所调查，估算涉案金额达6亿8176万韩元（约65万新元）。公司已正式对该名前高层及另外四人提起刑事诉讼。

据韩媒报道，Artist Company已于22日向首尔江南警察署报案，指控一名李姓前高层及另外四人涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的业务背信相关规定，但尚未公开具体交易内容。

事实上，Artist Company早在9月17日便对外表示，发现一名未列入公司登记资料的李姓高层涉嫌业务背信。当时，公司并未公布损失金额，仅称将通过内部审计及外部法律顾问厘清情况，待确认损失规模后，再采取索赔等必要法律措施。如今，公司已进一步采取法律行动。

Artist Company由郑雨盛与李政宰共同创立，两人在演艺圈拥有超过20年的深厚交情，旗下艺人包括廉晶雅（Yum Jung-ah）、林智妍（Lim Ji-yeon）及金惠奫（Kim Hye-yoon）等知名演员。然而，韩媒日前披露，郑雨盛的董事任期原定于明年3月28日届满，却提前卸任，引发外界对两人关系是否生变的猜测。