老友记

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香港TVB的12期美食综艺《老友记》以有一定历史，独立经营的地道餐厅为探访对象，由名厨主持杨尚友探寻店家背后鲜为人知，满载人情味的故事，品尝一道道不平凡的招牌菜肴，并领略当地饮食文化的斗志精神。

比如他在西环觅食，找到一家米其林名单的烧味店。该店凭一碗烧鹅腿濑粉卖到街知巷闻，更连续多年成为米其林必比登推介店。杨尚友认为“斩料”（粤语方言，泛指烧腊）是香港很重要的食物，可谓“由细食到大”，所以每个香港人都是烧味专家。

老板吴先生在旧铺接手姨丈的烧腊店时，烧味由别人供货，直到搬到现在的新铺，他才用心炮制自家出品。他一开始烧炉连什么温度才烧出最美的肉都不知道，于是每天试验，试不好就丟掉。没有师傅，无人可问，只能上网取经。

老板还去过别人的店偷师学斩料，到正式动手才知难，做到受不了一度去驾德士，另请一个师傅顶替他的位置。好在他有一个贤内助，夫妻俩努力下成功杀出血路，才有现时的光景，让他非常自豪。

攻你上大学

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大人能回答现在的小学题目吗？TVB的20期知识问答节目《攻你上大学》以校园为主题，由林盛斌率2025年香港小姐亚军施宇琪和季军袁文静主持，问答题目涵盖小学至大学程度。来自不同剧集和综艺的艺人穿上校服参加，从小学问题开始作答，角逐升学席位和丰厚大奖。

节目全面考验艺人的知识水平与临场反应，学术与娱乐性兼备，过程紧张刺激。