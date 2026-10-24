传统长剧已经在碎片化观影时代悄悄“进化”。最近看田曦薇新作《嫁金钗》，明显感受到无论人设、铺陈或拍摄手法，都呈现出“长剧微短剧化”特征。田曦薇一人分饰两角，无论是骄纵的千金还是卑微的夜香妇，手段一个比一个狠。耳光噼噼啪啪地打，阴谋手段层出不穷，十足微短剧的套路。真假千金斗智斗狠，剧情不断反转，节奏之快，情绪之饱满都符合微短剧的爽感。只是长剧的篇幅毕竟有别于微短剧，十几集看下来开始有些消化不良。——李妙音

SM娱乐创始人李秀满最近推出韩国新女团A2O Lite，团体出道即爆红，伴随而来的还有成员家庭的争议。来自中国的13岁成员盛艾敬，被曝其父母盛嘉川与张静经营的公司，长达两年未按时向员工发放薪酬，公司已被法院强制执行。艾敬的母亲承认处理不当，称将承担责任，呼吁外界不要将此事牵连到女儿身上。然而，争议会随着大人的道歉而停止吗？显然没有。艾敬的一举一动都被放大检视，评论区甚至出现“什么样的父母就教出什么样的小孩”留言。究竟父母闯的祸，是否该由明星子女来买单？——曾慧仪

前几天看到报道，凭《琅琊榜》靖王一角走红的王凯，久未露面后接受节目访问。曾因剧爆红，手握丰厚资源的他坦承，“消失”的这段时间并非没有邀约，而是各种因素促使自己刻意放慢脚步。除了健康问题，遭网络恶性攻击，也觉得影视产业生态变了，让他开始自省想要过的人生，随后便觉得“把时间花在休息上，比花在无意义的工作上更有用。”虽说演员在作品中可能是被动的，但或许在自己的人生中，还是可以找回主动权。——赖婉丽