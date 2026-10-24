救命病栋24小时第六季

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日剧最近掀起怀旧潮，曾是日剧王者的富士电视台这几年剧集收视萎靡不振，靠着医疗剧经典《救命病栋24小时》系列再延续，终于稍稍吐气扬眉。剧集首播收视率10%，网络平台七天观看人次达327.6万，社群上的讨论也维持高热度。

急诊室故事从1999年的第一季开启，拍过五季剧集、四部特别篇，历久不衰。但这次初版两大主角江口洋介与松岛菜菜子时隔16年合体，连原班底泽村一树、八岛智人也在27年后回归，意义自是大不同。

看见孤高的天才急诊室医生进藤一生（江口洋介饰）和曾是他的菜鸟徒弟、经多年历练之后已能独当一面的小岛枫（松岛菜菜子饰）肩并肩走出急诊室，那一幕怎可能不感动？

第一集，进藤从美国匹兹堡返回日本，在事故现场联手小岛枫救治病患，其后顺理成章被延揽进入急救中心，不仅肩负起救人重任，也必须将作为医生的信念传递给观点已不同的下一代。剧集风格不变，每集把重点放在一名病患外加一位急诊室医护人员的故事，专注于阐述医疗议题，不涉儿女情长，也没有大奸大恶之徒，叙事不拖泥带水，干脆爽快，或许有点老派但看得愉快。

没有勾心斗角

世上哪有医术神乎其技的进藤医生和小岛医生救不了的病患？但时代变迁，如何自我调适并拨乱反正才是他和她所面临的挑战。尤其急诊室工作方式改革开始实施，一切必须合乎所谓的规定。加班时间有限制，但人手不足是常态。拼命拯救生命的急诊室医生早已不复见，不做自己认为徒劳无功的事的Z世代，轻易放弃救治患者，而且缺乏磨炼因此能力不济，新旧世代矛盾如何化解。

透过从中作梗的管理层制造戏剧冲突太老套，剧里医院风平浪静，没有勾心斗角，泽村一树这位像暖男的院长对一切置身事外，喜感十足的八岛智人怕事却很轻易就被松岛收服。急诊室一群新世代也还算顺眼，铃木伸之和木户大圣这对先后追随进藤医生步伐的兄弟故事最是让人好奇，《和我老公结婚吧》的恶女白石圣看来还是麻烦人物，不过有进藤和小岛医生坐阵，最后总能圆满大和解吧。

如何化解与Z世代的矛盾，是江口洋介（右一）在剧中的一大挑战。（互联网）

一头灰白发的江口洋介沧桑了，更有男人味，100%还原了“老式男人”热血又坚定的医生形象；对一切了然于心，却不啰唆说教，也没有摆出傲慢高姿态，酷得有型。

松岛菜菜子出场造型很贵妇，熟龄小岛医生柔中带刚，善解人意，在上下级之间居中调和，让恩师无所顾忌尽情发挥，有智慧也很帅气。

没有烦人爱情线

医疗剧中格外喜欢《救命病栋》系列，也因为喜欢男女主角自始至终没有烦人的爱情线。两人是师徒亦是战友，关系纯粹又美丽，有此默契尽在不言中的伙伴，共同承担日日面对生死的苦痛，坚守理念的道路上也不至于太孤单。