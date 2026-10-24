（香港讯）55岁的张智霖出道多年依然保持极佳状态，近年他除了活跃于各类综艺与巡回演出外，19岁儿子张慕童也逐渐走向幕前，甚至传出“休学”决定引起外界高度关注。

总结出婚姻保鲜哲学

最近他接受网络节目《红查馆》专访，罕有地顺着儿子成长脉络，全面剖白自己的佛系育儿观、与袁咏仪逾30年的相处哲学以及带儿子随团巡演的“自私”初衷。

外界往往好奇明星家庭对子女的学业要求，对此，张智霖坦言，自己从一开始就采取“自由政策”，绝不强求儿子考取顶尖成绩。他笑言做人最重要有自知之明：“首先要看下自己是什么料，我又不是读书的材料，我老婆我相信也不是，如果以遗传学角度看，大家都差不多啦！”

他强调，自儿子出世的第一天起，他和太太袁咏仪的唯一期望，就是希望他能做一个“健康快乐的好人”，直至今天这份初衷从未动摇。他认为学历并非人生唯一出路，他没读过大学，但多年来一直保持阅读与自主学习的习惯，并在“社会大学”中吸取养分，因此希望儿子也能在轻松环境下探索个人志向。

夫妻俩自1993年相恋至今已逾33年，两人走过漫长岁月，张智霖总结出一套婚姻保鲜哲学——千万别去改变任何人。他直言世界上没有百分之百完美的人，“如果你要改变我，我会不舒服；我要改变你，你也会不舒服。”

童年情意结投射在儿身上

他将夫妻关系比喻为一面镜子，彼此映照出对方的缺点与优点，日常生活中即使看到对方令人不适的习惯，他也只会轻轻提醒，绝不强硬介入。他认为，袁咏仪身上同样拥有许多让人喜爱的长处，夫妻相处应学会全面接纳，互相磨合，而不是执着于挑剔彼此的不完美。

随着张慕童展现出对音乐的浓厚兴趣，外界纷纷猜测他是否有意进军娱乐圈。张智霖对此抱持审慎态度，并早已向儿子打好“预防针”，直言公众人物的光环从来都是一个“配套”，绝非单纯享受成功的喜悦那么简单。他向儿子剖析，身为星二代必然承受远超常人的舆论审视：“我们当年是由‘nobody’（无名小卒）起步，压力相对小好多；但你现在出来，外界一定会拿你跟爸爸比较，难度高好多。”

他指出，儿子在社媒上随便留下一句话，都可能被外界放大解读甚至扭曲，虽然艺人身分偶尔能带来一些微不足道的生活便利，例如外出用餐较易安排座位，但随之而来的不便与心理压力却沉重得多，这些都是必须自行消化的功课。

张慕童在升读大学前提出希望放“Gap Year”（间隔年）出外见识世界，张智霖毫不犹豫一口答应。他坦白承认，这项决定背后其实是将自己的童年情意结投射在儿子身上：“我以前不能这样，没这种条件跟选择。当我现在有能力给他这个优势，其实好像反射回给自己，去弥补童年缺失。”

儿子随巡演团队奔波

对于儿子休学一事，他解释是自己想对方休学一年：“我是给他一个选择的机会……我比较自私点，我希望他陪我久一点。当他知道自己有什么不足的时候，就会找回自己要学的东西。”

目前儿子正跟随他的巡回演唱会团队四处奔波，担任乐团成员之一。张智霖毫不避讳地用“自私”来形容这个安排。他感触地说，回顾自己的人生，自从入行后与父母相处的时间屈指可数，孩子从出生到5岁极须依赖父母，5到10岁开始建立社交圈，15岁踏入青少年期，到了20岁便会有自己的感情生活与独立世界。

“我知道好多东西将会失去，现在有机会给我这么做，为什么我不自私点？”带儿子同行让他身兼两职——既要全神贯注应付个人舞台演出，又要在后台化身父亲叫儿子起床出发，甚至在彩排时留意到儿子弹错和弦，也要强忍到回到酒店后才私下提点。这份双重负担虽然吃力，但张智霖直言心中非常享受，珍惜这段难得的父子并肩作战时光。

他更在访问中大曝儿子的新发型全由他一手促成。他指对方原本留着长发，五官神态极似母亲，显得过于阴柔清秀。他于是劝说儿子换上更俐落阳刚的短发造型，以凸显轮廓线条。由于袁咏仪平日极度抗拒打破习惯，不喜欢身边人轻易改变造型，父子俩便决定“先斩后奏”，待张慕童剪完短发后才回家向妈妈汇报，过程相当搞笑。