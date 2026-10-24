（香港讯）55岁香港TVB视后江美仪出道超过33年，演过多部经典港剧，包含《冲上云霄II》《名媛望族》《下流上车族》等。最近，她登上艺人好友的谈话性节目，透露过去拍摄床戏遭到网暴，让她只能求助身心科，引起讨论。

江美仪近日登上陈敏之主持的网络节目“Chi Chat”，首度透露拍摄完《冲II》陷入低潮。该剧让她凭借精湛演技爆红，没想到她与小三岁的马国明在剧中有一场激情肉搏的情欲戏，却遭到观众抨击“重口味”、“老牛吃嫩草”、“教坏小孩”等。

她面对排山倒海的恶评，痛苦到求助身心科，“我真的接受不了，为什么突然间有那么多人集体骂你……我到底做错了什么？我真的只是想做好那个角色而已！”后来她也因此患上严重抑郁症，甚至在工作上遇到排挤问题，多重压力下还诱发了恐慌症。

所幸，江美仪并没有被网络暴力打倒，持续深耕戏剧圈。她近期还开始学习驾驶帆船，并喊话30、40岁的女性观众“人生任何阶段都能够重新出发，千万不要被年龄限制”。

两年前旧节目突被翻出恶评

江美仪（右）突然被灭虫组织负责人连环发文抨击“假善心”。（视频截图）

另一方面，她近日又陷入另一场争议。她2024年拍摄TVB综艺《一个好人》，做义工帮基层灭虫，岂料相隔两年，灭虫组织负责人陈家骆近日多次发长文，指当天她跟制作组只是做秀。江美仪回复港媒说：“不是事实，不回应啦，多谢！过后，她于社媒借用鲁迅的经典诗句“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”发文，被指可能是针对事件表态。

陈家骆则再度发文爆料，称当天见到的江美仪耍大牌，形容她是“满口大话的戏子”，并连节目编审也照骂，更仿照江美仪之前的发文方式回应：“杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。”

事件爆发主要是陈家骆忽然指控江美仪两年前拍摄时迟到且态度高冷，在现场拿着蒸气机做样拍摄两小时后便离场，将剩余98%的灭虫工作留给他一人处理，质疑节目组和江美仪的义工服务只是为做秀，并非真心行善。他也说自己从亚视年代开始已十分欣赏江美仪的演技，还赞对方在《潜行狙击》演技好，之后两人成功破冰，江美仪也问他为何做义工。

节目编审谭志荣则贴出节目的一小段视频，力撑江美仪说：“美仪姐，在我心目中绝对是一个好人，我入行第一个节目就是她主持，其他人的评论我虽然也是一笑置之，但是心里也总会有一丝丝一点点觉得心疼。”江美仪回复：“多谢你，一切在心中！爱你。”