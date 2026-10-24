（综合讯）55岁香港艺人伍咏薇近日在主持的访谈节目《九运会客室2》中，自爆当年参加社交聚会时，曾遭一名男子强行拉进卡拉OK的厕所，险些遭到侵犯，更令人震惊的是，包厢内其他人竟冷眼旁观，无人出手相救。

最新一集节目邀请李彩华担任嘉宾，两人谈起入行多年的经历与演艺圈潜规则。伍咏薇透露，当年受一名在香港极具权势的女名人邀请，前往卡拉OK聚会。由于不想失礼对方，即使彼此并不熟悉，她仍多次赴约。

当时一名同场男子经常出现并主动搭讪，她凭直觉已隐约察觉对方的意图。直到第四次聚会，该男子疑似借酒意发难，突然将她强行拉进厕所并关上门，还把她抱上洗手台，随后脱裤子。伍咏薇回忆，事发时包厢内众人安静地坐着，仿佛在看戏，没有人起身帮忙。

面对突如其来的强暴威胁，伍咏薇完全没有被吓傻“我按住他的胸口，说你喝醉了，大声跟他讲，我说‘行了，走开啦，我不吃这一套！’”

对此，伍咏薇坦言，当时心里其实极度害怕，因为对方绝非善男信女，幸好自己凭着果断强硬的态度成功打退对方，并即时离开现场。她感叹道：“我不知道是不是人家欣赏我，但真的有一种侮辱性在那里。”一旁的李彩华听完后大感吃惊，也大赞伍咏薇当时够冷静、够霸气，才能在危急关头及时化险为夷。