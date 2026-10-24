（香港讯）因娶豪门富家闺女被封“亿万驸马”的香港男歌手伍富桥，最近宣布喜讯，透露妻子梁兆楹顺利诞下爱儿。虽然儿子比预产期提前近一个月“抢闸出世”，过程惊险，但幸好母子平安。

梁兆楹在视频访问中透露，当天凌晨5时许在床上突然穿羊水紧急送院，但她生产完毕已能极快速下床活动，精神奕奕，展现“最强孕妇”体质。

视频中可见她身穿睡衣，精神抖擞，状态好得完全不像刚经历生产。

视频也意外将她所住的养和医院产科套房的极致豪华环境曝光。套房空间极度宽阔，采光度十足，另设有独立客厅与休息区，配套俨如五星级酒店。房内配备皮制高级沙发、大型4K电视、专用微波炉、餐饮吧台及独立浴室，更设有供陪客住宿的双人沙发床与专属私家景观。

医院的产科私家套房一直以顶级服务及极高私隐度着著称，深受名媛及豪门贵妇欢迎。据悉，每日房租高达数万元港币，加上剖腹产、麻醉科医生费、妇产科主理医生费、儿科医生费以及各项手术室附加杂费，梁兆楹这一胎估计至少要花费40万元港币（约6万5000新元）埋单。网民也留言：看到豪门千金的超凡身价与气派！