曾自曝在新加坡出入声色场所时，因穿着超短裤，被本地警方以“妨害风化”为由拦下逮捕的台湾女艺人蔷蔷，前阵子上小S主持的综艺《小姐不熙娣》，公开曾被英国海关刁难过，引起讨论。

她在节目中透露，当时先在英国出境，过后到法国找朋友，过几天再搭火车回英国时，因为老实回答了“小姐你要来干吗”的问题，加上行李箱装有大量化妆品，又没买回程机票，结果当场让海关“敲起警钟”。

回想起当时与英国海关的对话，蔷蔷自认是老实人，因此面对海关提问“来干吗”时，她回答：“谈恋爱……随心所欲……我像一阵风……不知道什么时候回去。”

当海关检查行李发现她带了大量化妆品后，当场判断她是要为了“跳机”而来。“跳机”指旅客以合法身份如观光或商务签证入境某个国家或地区后，故意在签证到期后隐匿不离境，非法居留，或在当地无工作许可的情况下非法打工。最后她被带进小房间后仍被拒绝入境。

蔷蔷说，她于是改搭飞机想通关，不料海关跟她说她已被标记不得入境，最后她出示了证件、财产证明和回程机票，才终于顺利通关。但海关提醒她“要准时离开”，并称她每次要入境都会被这样对待。

蔷蔷曾在节目中自曝，约10年前在新加坡出入声色场所时，因穿着外形类似内裤并配有金链子和网袜的超短裤，露出屁股蛋而被本地警察以“妨害风化”之名带走。

36岁的她2007年通过综艺《我猜我猜我猜猜猜》出道，同年加入《我爱黑涩会》成为常驻成员，近年常因话题引起讨论。2012年她因潜入前男友住所删除私密照被起诉，后获判无罪；2012年及2020年两度卷入吸毒案件，最终获检方不起诉处分。