台湾台语歌后张秀卿最近自曝三年前已离婚；曾在1996年成为《花花公子》国际中文版首名华人封面女郎并退隐多年的郭静纯，也证实结束20年婚姻。加上中国大陆女演员李小冉也承认已离婚，海峡两岸三名女艺人先后因离婚引起讨论。

更巧妙的共同点是，三人的前夫都牵扯债务。张秀卿前夫曾向她借贷高达3400万元（134万新元）；郭静纯前夫也传出累积千万台币（约40万新元）财务缺口；李小冉前夫则卷入约2111万元人民币（约400万新元）的债务风波。

同样经历过婚姻，如今单身的台湾资深媒体人吕文婉日前发文，提起张秀卿和郭静纯在灿烂笑容背后默默扛起家庭与财务风雨，忍不住感叹：“以为找了一个能替自己遮风挡雨的人，没想到，风雨都是他带来的。”

吕文婉在社媒晒出与张秀卿昔日的同框照打气，为对着镜头灿笑的张秀卿打气。她透露，郭静纯予人独立亮丽的印象，张秀卿则天生自带活力，没想到却都经历不为人知的坎坷艰辛，让她心疼女人在婚姻中为了顾全家庭和体面，有时连经济重担也得一肩扛起。

她把婚姻比作投资股票，股票选错了想停损都需要勇气，更遑论婚姻。她叹说：“最难的不是离开，而是好不容易结束了，却还得继续承担另一个人留下的烂摊子，甚至可能被硬生生拖垮。”所以夫妻俩若能好聚好散，她觉得值得放鞭炮，“全身而退，已经是一种福气。”

吕文婉坦言，常有人劝她找个伴，但对她而言“功能性并不高”最后总结，结束婚姻并非失败，而是重新开始的机会。