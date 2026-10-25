以前嗜毒者和前囚犯为题材背景的新加坡电影《脚踏实地》，自10月8日起上映，票房虽然没有大爆，但也算跟着稳稳的节奏，连续两周跑进本地电影票房10大。

根据嘉华院线提供的数据，截至10月18日，电影的票房已达11万元，在上周10大票房榜上排名第六。

陈泂江在片中饰演前嗜毒者，后来成功通过练跑马拉松重振人生，他在片中和饰演爸爸的朱厚任有不少精彩对手戏。全程马拉松全长42.195公里，陈泂江和朱厚任“父子”日前接受《联合早报》访问，挑战谁能在最接近42.195秒的时限内介绍这部电影谁就胜出，结果让人跌眼镜！

朱厚任（右）近乎精准在42秒内介绍完电影，让一旁的陈泂江目瞪口呆。（截图自访问视频）

陈泂江叫“爸爸”狠甩巴掌 朱厚任大赞对方演技

时隔八年（上一部是2019年的《简单的婚礼》）再登大银幕，陈泂江经历了极端的体型改变，先是主动增重近20公斤，展现出笨重与力不从心的放弃状态，随后迅速恢复体态，紧接着又在短时间内急速暴瘦，演活了一个眼神颓废、令人觉得无可救药的瘾君子。

男神为角色牺牲，身形忽胖时瘦很不容易。（嘉华院线提供）

对于陈泂江的努力和表现，朱厚任赞不绝口：“他就像人家说的‘鸦片仙’（瘾君子），一看到这个人就想甩他一巴掌，觉得他是人渣。而且那不只是样子而已，而是戏都出来了，在新加坡我还没有碰过这样的演员。”

陈泂江则特别难忘一场被“爸爸”发现在厕所偷吸毒的戏，充满张力。朱厚任笑说，当时看到瘦弱的陈泂江原本不忍心真打，但陈泂江为了追求真实感，主动坚持要求对方“敢敢来”，不要留一手。

陈泂江（左）最难忘片中被爸爸抓到在厕所偷吸毒的一场戏。（嘉华院线提供）

“手掌打在脸上那种灼热的感觉，会带出不一样的情绪。”陈泂江说，而朱厚任也敢敢扇了对方两记耳光。

朱厚任在访问中坦言，探讨前囚犯与前吸毒者生活的电影题材在市场上并不热门，关心这一群体生命际遇的人也相对有限。“很多人不知道，新加坡有超过6400个商家愿意为前科犯提供工作机会，更有上千名义工和中途之家员工在默默付出帮助他们。”因此他呼吁大家进戏院看《脚踏实地》，希望观众看完后能有所获，对前嗜毒者处境有多一些理解与包容。