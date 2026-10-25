经典格斗游戏《快打旋风》吸引“大孩子”观众捧场，一拳打上新加坡票房榜冠军。

格斗游戏改编的电影，卖动作，也卖情怀。之前的《真人快打》（Mortal Kombat）有忠实支持者，《快》同样自带观众基础，熟悉的角色与招式，足以吸引玩家买票重温青春。

《快》即便评价不一，仍在北美、英国及爱尔兰等地拿下票房冠军。截至2026年10月21日，《快》在北美吸金3550万美元（约4500万新元），全球总票房达5560万美元（约7100万新元）。这股情怀能让电影走多远，有待后续票房检验。

亚军《鲸口脱险》则靠险境突围。海洋惊悚片这次没有大白鲨出动，改由抹香鲸“接单”，把男主角吞进肚里。鲸腹逃生的奇观，加上父子关系与创伤疗愈，为求生故事添了情感分量，开画表现不俗。

两部新加坡电影继续守榜：动画片《沧海琴声》从第四升至第三名，在新片夹攻下仍站稳前三名；陈泂江主演的《脚踏实地》退一位居第六名。

《拾荒法师》粤华双版票房与场次均约95比5

香港惊悚片《拾荒法师》排名第七。这部片是新加坡方言电影限制放宽后，首部同步推出粤语原音及华语配音版的新片。片商未公布票房多少，但透露累计票房约95%来自粤语版，华语版占5%。粤语版每天放映约40场，华语版仅两场，场次比例接近95比5，与票房占比大致相符。

《拾荒法师》由何超仪主演。（邵氏机构提供）

2026年10月15日至18日票房排名

①（新）快打旋风（Street Fighter）

②（新）鲸口脱险（Whalefall）

③（4）沧海琴声（The Violinist）

④（2）生化危机（Resident Evil）

⑤（1）另一个妈咪（Other Mommy）

⑥（5）脚踏实地（Pace）

⑦（新）拾荒法师（The Mage）

⑧（3）复仇者联盟4：终局之战 Encore（Avengers: Endgame Encore）

⑨（6）不存在的罪人（Verity）

⑩（8）误闯遗忘岛（Forgotten Island）