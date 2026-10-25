（综合讯）香港影歌坛的黄金时代，在一张饭桌上重现！谭咏麟日前于社媒上载了一张震撼演艺圈的“世纪合照”，席间云集成龙、曾志伟、林子祥及叶蒨文等五大殿堂级巨星。几位纵横娱乐圈逾四五十年的传奇人物难得同桌叙旧，照片一出即时引爆网民热话。

谭咏麟发文透露，日前白天先踫上当年合作经典喜剧《少爷威威》的导演刘家荣；没想到当晚缘分延续，竟能与一班相识数十载的挚友围桌共聚，当中包括一同拍摄《龙兄虎弟》的成龙、合作《小生怕怕》的曾志伟，以及曾合作《Bang Bang咁嘅声》的林子祥与太太叶蒨文。

５人友情横跨半世纪

看着这群见证彼此半生辉煌的老友，谭咏麟由衷感叹这份情谊绝对“值得珍惜”。

这场汇聚数百亿票房与无数歌坛奖项的饭局照片，由76岁谭咏麟亲自掌机自拍。

照片可见，众人在高级餐厅同桌共聚，桌上有红酒与精致菜式。73的曾志伟对镜头比出“V字”手势及竖起拇指；79岁的林子祥围着经典围巾，从容优雅；65岁的叶蒨文身穿鲜红色外套，顶着招牌优雅银发，状态大勇；72岁的成龙把圆框眼镜挂在领口红绳上，头发黑亮，有趣的是，被尊称为“大哥”的成龙竟是这场饭局“年纪最小的男人”。

网民：全都是殿堂级人物

照片曝光后，吸引大批网民纷纷留言：“这一桌加起来是香港娱乐圈的黄金时代”、“真的是神级偶遇”、“每个人都是华语影视歌坛的殿堂级人物”、“能聚在一起太值得珍惜了”。

病房吹哨《朋友》 谭咏麟唤醒成龙

这桌老友除了见证彼此的黄金年代，当中的成龙和谭咏麟的友情更是历经生死考验。1985年，成龙与谭咏麟远赴南斯拉夫拍摄《龙兄虎弟》，成龙在拍摄一幕跳大树镜头时，不慎失手从15米高空重摔落地，导致头骨碎裂、一度昏迷不醒。

谭咏麟在之前的访问中曾透露，成龙于生死边缘徘徊之际，他在病房外吹起口哨经典名曲《朋友》的前奏，而半昏迷的成龙隐约听到熟悉旋律并发出微弱反应。当他张开双眼，看见的第一个人正是谭咏麟。这段“哨声唤醒昏迷成龙”的真实经历，也成了两人一生深厚兄弟情的最佳见证。