（北京讯）中国歌手毛不易日前出席相识逾20年的女性好友周佳奇婚礼，并以“娘家人”身分上台致辞，原本是一番感人肺腑的祝福，没想到一句“从校服到婚纱，虽然不是我的妻子”，加上“结婚越来越不意味着什么”的言论，意外掀起争议。部分网民狠批他缺乏异性之间的“边界感”，甚至指责他抢走新郎风头。眼见好友无辜挨轰，新郎新娘双双出面护航，呼吁外界“不要断章取义”。

毛不易10月20日晚上在北京出席好友周佳奇的婚礼，致辞时回忆两人从学生时代一路走来的点滴。他透露，自己高中二年级曾因厌学陷入低潮，当时身为班长的周佳奇特地为他下厨做饭，耐心开导；后来他到杭州实习，对方也曾专程探望，还贴心帮忙打扫房间。这些举动让他一直铭记在心，他形容周佳奇是懂得关心、照顾他人的珍贵好友。

谈到见证好友步入人生新阶段，毛不易感性地说：“从校服到婚纱，虽然不是我的妻子，但是是我和佳奇从一开始到今天的全部的过程。”他接着说，结婚对现代人而言“越来越不意味着什么”，但仍是人生的新开始，也是新人感情的重要见证。最后，他衷心祝福两人，无论未来遇到什么困难，都能坚定地站在彼此身边，永远选择对方。

岂料，这番致辞片段在网上疯传后，竟引发两极评价。部分网民认为，毛不易在好友婚礼上过度强调自己与新娘的情谊，尤其“虽然不是我的妻子”一句容易引起误会，质疑他缺乏分寸感，直批：“即使感情确实如此，在别人婚礼上也要有分寸！”、“婚礼不只是新娘一个人的，也是新郎的！”更有人表示听得尴尬，认为他有喧宾夺主之嫌。

不过，也有不少网民替毛不易抱不平，认为外界刻意截取争议字句，忽略他致辞的完整语境。他不仅肯定新人彼此相守的意义，最后更送上真挚祝福，整段发言其实是在感慨20多年友情，并非对新娘抱有暧昧情愫。

眼见争议越演越烈，新娘周佳奇亲自在留言区发声：“我和张哥都很好，非常感谢毛毛对我和张哥的祝福，也感谢毛毛，是同学，是挚友，也是我的娘家人。”她呼吁大家理性看待，随后幽默表示正与丈夫研究蜜月旅行，笑喊：“大家吃好喝好，散了吧～”

新郎也亲自留言力挺：“我们都很好，大家不要断章取义，感谢大家的祝福，散了吧！”夫妻俩以轻松态度澄清，力证3人之间的深厚情谊并未因婚礼致辞受到影响。