（香港讯）47岁前TVB花旦廖碧儿今年7月传出新恋情，被指正秘恋现年70岁、身家丰厚的前东华三院主席吕礼章。据香港媒体报道，廖碧儿10月25日出席活动时默认恋上吕礼章，简单一句“开心”难掩热恋中的喜悦心情。

廖碧儿接受港媒访问时大方回应，直言：“开心啊！其实不管男女，最重要的就是开心！”至于何时计划结婚，她笑答：“这还没有呢。” 当被追问是否有特别喜事值得恭喜，廖碧儿卖关子表示：“有特别的喜事，我就会跟大家分享。”

被问及吕礼章会否因为两人的年龄差距而感到压力，她则幽默回应：“我不知道，你要去问他才行。”她更笑言自己其实并不难追，态度落落大方。至于是否会介意另一半年龄差距大，廖碧儿直言：“一直以来都与年龄无关，最重要是两个人合得来。”

早前廖碧儿曾在社媒IG分享天空中出现“Love you B”（爱你B）的画面，并俏皮发文说：“到底是谁爱我呀？有人写在天空上，是不是你呀？”相关贴文随即引发外界猜测，好奇她是否收到浪漫告白，甚至已被求婚。

对此，廖碧儿澄清，天空中的字样并非无人机所写，而是由飞机形成的。被问到当天是否被求婚，廖碧儿笑着否认道：“不关我的事，是大家想太多了！”她更透露航空公司事后也有联系她。

另外，谈及旧爱刘愷威与黎纪君传出新恋情，廖碧儿表示，自己刚回到香港几天，才刚得知相关消息，并大方送上祝福。她透露，两人虽然至今仍是朋友，但已经有十几二十年没有见面。