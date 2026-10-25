（香港讯）陈奕迅与徐濠萦的爱女陈康堤今年才大方认爱香港网球好手黄泽林，两名22岁年轻人一度爱得相当甜蜜，不仅公开合照放闪，陈康堤更曾跟着爸爸飞往法国替男友比赛应援，没想到恋情曝光短短约5个月便被爆分手。

陈康堤10月24日现身活动时，坦承与黄泽林已分手。被问到分手心情，她坦言每个人分手都会有点不开心。至于分手主因，陈康堤回答说：“我们大家有共识。”被追问是否有第三者？她则淡淡表示：“不回应了，也请外界不要胡乱猜测。”

陈康堤透露，爸妈当然有安慰她，也很支持她。被问到陈奕迅是否有建议女儿快点找到新男友，陈康堤则笑回：“不会这么快再谈恋爱，要自己先处理好自己的事。”

黄泽林与女星传绯闻

另一边，黄泽林的感情生活又有新动向。有网民目击，身材高挑、形象阳光的女星谭旻萱，出现在黄泽林最近一场比赛的现场。目击者透露，谭旻萱全程凝神观赛；赛后，黄泽林走向场边，两人相拥。

视频流出后，不少网民大感惊讶，纷纷留言笑指黄泽林“情场如球场，换边快过闪电”，也有人大赞两人外形十分登对。谭旻萱的经纪公司回应港媒“香港01”时表示：“Mandy（指谭旻萱）正在放假，公司不便代答艺人私生活。多谢关心。”

26岁的谭旻萱于2021年出演吕爵安《E先生连环不幸事件》MV女主角而打开知名度，被封为“港版朴敏英”。她热爱篮球，2022年在“903 All Star篮球赛”中凭出色球技与亮眼外形惊艳全场，收获“篮球女神”称号。