星期天（10月25日）晚上举行的《总统挑战之夜2026》电视筹款节目，共筹得1104万5752元，款项将捐给60个受益团体。

今年节目的主题为 “Uplift and Inspire”（鼓舞与启发），主持人是林慧玲和Rishi Budhrani，尚达曼总统和夫人珍一藤木是座上嘉宾。

当晚的一大亮点是尚达曼总统亲自演奏马来手鼓（Kompang）。他随着音乐旋律快慢有序地击鼓，不时和演奏团队互动。过去曾为慈善打乒乓、踢足球的总统在台上幽默地分享，“如果你给我一个球，我就可以玩了。他们（指制作单位）说没问题，这个（指手鼓）也是圆的。”

郑惠玉与新加坡理工学院的Seri Thera合作呈献马来传统歌谣合唱（Dikir Barat）。她说：“我上了几堂课，掌握好手的动作和拍手的节奏，一旦掌握了节奏，就能完全享受其中了。”

郑惠玉为慈善挑战马来传统歌谣合唱（Dikir Barat）。（新传媒提供）

英国乐团Johnny Hates Jazz为观众带来金曲“Shattered Dreams”“Turn Back the Clock”和“I Don’t Want to Be a Hero”。日本舞团Avantgardey以统一造型和招牌齐刘海，带来独树一帜的舞蹈演出。

14岁的Anisah患有先天视网膜营养性萎缩症（Retinal Dystrophy），但这无碍于她对音乐和歌唱的热情。她携手向洋和社区合唱团The Joyful Voices演唱经典歌曲“Can You Feel the Love Tonight”。令人惊喜的是，Anisah从第二段起改唱华语版本的歌词。她认为此次演出最大的挑战，在于熟记华语歌词，以及确保发音正确。向洋则大赞Anisah的歌声有种超能力，“能和他们站在这个舞台上，真的太开心了。”

向洋（右）与Anisah一起演唱经典歌曲“Can You Feel the Love Tonight”。（新传媒提供）

刘怡伶、郭坤耀、周智慧等艺人联手ITE Show Choir及武术学校“武术之家”（Martial House）演绎“Can’t Hold Us”。韩国女团出身的刘怡伶边唱边跳，展现深厚的表演功力；有舞蹈底子的郭坤耀除了说唱，还秀了一小段舞蹈；周智慧则与武术之家合作带来一段武术表演。演出结束后她呼吸有些急促地说，“我现在还没喘过气来，但这真的是一次很好的挑战。不尝试的话，永远都不知道结果，特别谢谢武术之家让我成为他们的一员。”

筹款活动将进行至11月1日晚上11时59分，欲知更多捐款详情可上网https://www.mediacorp.sg/pc。