五十公里桃花坞6

可在腾讯视频观看

无限超越班4

可在优酷观看

郭富城的前后任女伴前阵子分别罕见参加中国综艺，结果效应互见高低，在网上引起热烈讨论。一个是他的妻子方媛，另一个是前女友熊黛林。

腾讯视频10期社交生活实验真人秀《五十公里桃花坞6》，邀来李雪琴、李嘉琦、王子奇、彭冠英、徐若晗、贺峻霖等艺人和各界名人参加，没想到萧敬腾、袁咏仪和首次参加综艺的庾澄庆、伊能静儿子庾恩利，在节目中流露的可爱活泼，都不及方媛“翻车”有话题。

节目开始，众人就因为“分房环节”引爆热烈舆论。方媛因坚持选择入住一间位于男生区域的单人间，引发了一场关于集体生活与个人边界感的公关危机。她的坚持导致剩下的九名男嘉宾被迫共用仅存的一个洗手间，而且他们上厕所时，都必须经过方媛的房门口，对彼此都不太方便。

徐志胜高情商柔性劝导折服网民

《五十公里桃花坞6》出现的新面孔有萧敬腾、袁咏仪和庾恩利。（取自节目官微）

方媛后来受访时解释她考虑到自己有晚睡以及半夜整理行李的习惯，为了避免打扰到其他嘉宾，于是想单独住一间房。但她在现场毫不退让，直言房间“不是自己抢来的”，让现场陷入僵持与尴尬，也令人惊见她的超低情商，大伤她平时通过社媒流露的接地气形象。

她过后发布长文反击，分享自己平时教导女儿的价值观，强调：“善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉强硬撑。”更直言“女孩子的配得感，从来不是靠一次次退让换来的”。最后她将矛头指向节目组，抗议制作单位理应为嘉宾提供充足的房间与卫浴设备。不过，这篇充满火药味的贴文在发布不久后便被她悄悄删除。

一场“争房风波”迅速在网上掀起热议，许多观众认为，在录制集体生活的真人秀时，本就该具备基本的群体意识与对他人私隐的尊重；将罔顾他人不便的行为美化为“不委屈自己的配得感”，实属偷换概念，显得过于自我中心。另有网民被出面斡旋的脱口秀演员徐志胜的高情商柔性劝导折服（虽然说不动方媛），赞他把一场可能充满火药味的冲突变成了一堂高级社交课。但经此一役，相信方媛往后不敢再轻易上综艺节目了。

熊黛林则是参加由浙江卫视、优酷网联合出品的11期青年演员演技研习综艺《无限超越班4》，曾志伟、郝蕾、何赛飞、刘涛、刘晓庆、吴镇宇、李诚儒、热依扎等一起担任导师和评审。和往季一样，行业前辈们共同为新生代艺人提供演技研习，他们以市场视角、表演内核、教科书示范、犀利点评各种角度切入，严格把关，让观众见证新人的蜕变与绽放。

本季最强的记忆点应该是新人以外，多名出道多年的艺人也放下身段参加，接受考核，包括熊黛林、梁汉文、谢依霖、张伦硕、朱孝天等。结果熊黛林表现亮眼，不仅在节目中拿下“重新出发”奖，还坦诚分享自己的心酸过往与真实人生态度。

吴镇宇郝蕾即兴演绎惊呆刘涛

吴镇宇（右）即兴对郝蕾强吻展现教科书级演技。（视频截图）

她哽咽透露自己刚以模特身份出道时，曾长达半年没有工作，最穷时身上仅剩20人民币（约4新元）。好不容易得到北京时装周的工作，却被要求穿极其暴露的透视装走秀，当她鼓起勇气向导演表达难处时，却遭对方呛声“不演就给我滚”。

朱孝天则透露，他凭电视剧《流星花园》走红后，曾有琼瑶剧的反派角色找上门，他希望能挑战，却遭到公司拒绝，理由是“还有商业价值，没必要去参与”，以致后来十年的合约里，他没有接过任何一个自己真正心仪的角色。他说，自己不断被要求演出“霸道总裁、过气明星、富二代”等同质化角色，没有发挥空间，因此后来也就没有很热爱这份工作。他这次想撕掉过去的标签，也拒绝节目组利用F4情怀来炒作，坚持要用演技证明自己。

说到教科书级演技示范，不能不提连刘涛都“看到惊呆”的一幕。那是吴镇宇和郝蕾即兴演绎一段控制狂男友逼迫女友服用安眠药的戏。在不用借位、镜头调度下，吴镇宇直接捏住郝蕾的下巴，用眼神施加压迫感，最后真的用嘴对嘴的方式完成了“喂药”动作。镜头里的郝蕾，肢体僵硬、眼神恐惧，被情感操控的窒息感几乎要溢出屏幕。网民有拍手叫好，也有直呼不适的，但郝蕾后来回应“搭戏演得很过瘾啊”，平息了一场可能发生的争议。