香港歌手苏永康8月份刚来新加坡参加“那些年的歌2”演唱会，仅隔三个月将再次来新举办个唱。他此前来新在演出前接受《联合早报》专访，直言非常喜欢狮城，这里承载了他许多特别的回忆，同时也不忘感谢主办方这几年频频邀请他过来演出。被问及儿子苏展弘（Jazz）曾在Big Four香港及马来西亚巡演上登场打鼓伴奏，这次是否会随行来狮城与爸爸同台演出，苏永康说：“那个时候他可能要准备考试，估计不容易。”

9岁的Jazz遗传了苏永康的音乐细胞，除了接触过电子琴、吉他等多种乐器外，他从小就学打鼓，还曾在公开场合为父亲伴奏。谈及儿子的音乐天分，苏永康说：“我告诉他要好好享受音乐。有一句话不是说‘玩音乐’？但如果把音乐当成职业，就不一定会开心了。这是我爸爸说的，因为他当年也是做音乐的。”

原来，苏父在1970年代初曾是香港警察乐队的成员，苏永康也是继承了父亲的音乐基因。他透露，当年父亲虽然支持他成为歌手，但也早早告诫过他：音乐实际上是最高尚的兴趣，可一旦变成职业，就是另一回事了。

虽然Jazz目前未表示有意入行，但苏永康已提前向他灌输这些理念，“我把父亲当年说的这句话转达给了儿子。他将来做何选择我都不会干涉，但我必须早点把现实告诉他。”

苏永康称，儿子平时接触到的他以及周围的音乐界朋友，其实只是极少数能将兴趣转化为职业的“幸运儿”。“比如儿子的两个干爹黄子华和陈奕迅，都是这行里最厉害的人。但一万个人里可能才出一个这样的人，淘汰率极高，他也知道是不容易的。”

他也指出，如今孩子的成长环境是前所未有的。在AI（人工智能）工具的加持下，现在的孩子接触和吸收资讯的途径比自己那个年代丰富得多，科技的进步也能辅助他们学习。虽说这一代的年轻人都非常优秀，但面临的竞争也随之更加激烈。苏永康直言：“我认为小红靠天分，大红靠天意，终究得看老天爷赏不赏饭吃。”

苏永康笑说自己平日穿衣服向来比较“姣”，但他会按照自己的年纪去挑选喜欢的服饰。（龙国雄摄）

步入花甲之年无惧变老

苏永康将在2027年步入花甲之年，但岁月似乎未在他身上留下太多痕迹。他笑说：“多谢！其实我没特别做些什么，无非是多敷面膜、多做运动，注意一下别让自己穿得太像大叔。我平日穿衣服向来比较‘姣’（粤语，指穿搭风骚抢眼），但我会按照自己的年纪去挑选喜欢的服饰。”

对于变老这件事，苏永康完全没有焦虑感，“我很认同梁朝伟的说法，他在一次采访中说，自己很能接受变老的样子。尤其是男人，到了什么岁数，有了怎样的阅历和面貌，才能驾驭某一些角色。”他坦言，如今若再拍戏，也不可能再演年轻人，倒不如坦然享受当前这个年龄段带给自己的一切。

不过，他也清楚“天下没有免费的午餐”，想要维持好状态，自律必不可少，包括控制饮食与坚持锻炼，并提起前辈谢贤说过的一句话——“人只要爱美，就不会允许自己垮掉”。苏永康笑着说：“我是个爱美的人，所以我每周固定运动三次。”

他也表示自己50岁得子，希望能多陪在儿子身边，“我不想带着病痛陪伴他，而是希望健康地看着他长大。”

苏永康表示天下没有免费的午餐，想要维持好状态，自律必不可少，包括控制饮食与坚持锻炼。（龙国雄摄）

再唱《越吻越伤心》已不痛

提及《越吻越伤心》《爱一个人好难》等必唱金曲，苏永康表示，早期演唱时或许伴随着撕心裂肺的痛，但经过多年的沉淀，走过人生的不同阶段，如今再唱起这些歌曲，更多的是在记录和表达当下的心态，“现在应该已经没有那么痛了。”

至于每次站上舞台重新演绎这些经典歌曲时抱着怎样的心情，他说：“这些歌就像记录了当年的一段往事。今晚我们聚在一起重温这段往事，歌唱完了，往事也就随之淡去，不必再萦绕在当下的生活里。这些歌曲或许曾伴随很多人走过当年的那一片天空，但那片天空终究已经过去了。”

他希望听众的心情亦是如此——当年的过往与遗憾，都没必要在时隔多年后依然难以释怀。

若要挑选一首生命的主题曲，苏永康会选择由新加坡音乐人李迪文作曲的《黑色礼服》。他认为，每个男人的衣橱里都应该有一套黑色礼服，“无论是出席婚礼、正式场合，还是参加葬礼，黑色礼服意味着带着自信，得体地去面对生活中的任何状况。面对人生的高山低谷，我都不怕，只要能优雅地去面对。”

他也笑称，自己的衣橱里可远不止一套黑色礼服，“太多了，各种不同品牌的！”

《新明日报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

So In Love – 苏永康演唱会2026

日期：2026年11月8日（星期日）

时间：晚上8时

地点：新加坡滨海艺术中心剧院（Esplanade Theatre）

票价：$188、$168、$148、$128、$108、$88 （未含手续费）

购票：bookmyshow.sg