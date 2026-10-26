芷珊再约王嘉尔

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香港出生的王嘉尔难得接受家乡电视台TVB两集综艺《芷珊再约王嘉尔》专访，对着主持人黎芷珊打开内心世界，甚至公开怎么“解决生理需求”。

他透露，很多事情对年少出道的他都不易应付，“我10岁练体操，之后再练剑击，突然间天时地利人和遇到星探，之后就去韩国K-Pop。我19岁出道，连form 7（中学七年级）都未毕业，你说那个年纪的我认识什么鬼社会？”

谈到最低潮时期，他坦言有过“不想活下去”念头，一度以酒精麻醉自己，喝醉就睡在街上，连他都惊讶自己会借酒消愁。

承认做医美与“徒手整骨”

王嘉尔还罕有承认自己做医美与“徒手整骨”保持形象，“（做艺人）也要医美的，别人不公开而已，我公开。”他说：“每一行都辛苦，不同的辛苦，包括曾经突然觉得自己胖，或者皮肤、舞蹈没处理好等等。”

在曼谷站巡唱时，有男粉丝上台偷吻他，他笑言“这不算疯狂”，他也说不介意与其他男生集体冲凉，肉帛相见，“我在上海、韩国，大家都是这样冲凉的，我无所谓，因为我是运动员，常常大家一起冲凉。”

他坦言虽有短暂心动对象但未发展成稳定关系，并主动公开：“生理需求大部分自己解决。”他强调此举是为避免因单身状态“乱来”，避免嫖娼或随意发生关系。

择偶标准：是人就行

他的择偶标准极简：“对方是个人就行”，坦言对伴侣更重感觉而非外在条件。他还自曝学生时代曾用暗恋女生名字当个人电邮。

很多人觉得艺人没有私隐，对此他笑说在香港没人认识他，试过去换身份证也只有一两个人认出他来。

他会说粤语、华语、英语和韩语，但自认无一精通，爆笑分享自己发梦时是“零语言”：“我昨天发梦跟我的助理吵架，互相不讲话。”