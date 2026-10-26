（综合讯）一年一度的时尚盛宴“维多利亚的秘密时尚秀”（简称维密，Victoria’s Secret Fashion Show），刚在浪漫的秋季中于洛杉矶落幕。在万众期待的舞台上，又看到不少亚洲面孔。一个是第十次站上维密舞台的刘雯，另一个是阔别八年重新回归的奚梦瑶。还有中国新生代超模贺聪，第二次踏上这条跑道，确保中国超模没有断层。

刘雯和奚梦瑶几乎是同一时代闯进维密视野，常常被放在一起比较，谁能想到兜兜转转十几年过去了，两人又在同一个秀场重逢。

出身湖南小城 刘雯是亚洲模特先锋

2009年，在海外摸爬滚打的刘雯成为史上第一位登上维密大秀的亚洲模特，打破了外界的固有偏见。刚从湖南小城走出来的她，初到国外，语言不通，只能拿着打印好的资料，一家家工作室上门面试，被拒绝是家常便饭。谁也没料到，这个看上去样貌平平的女孩，会在这个舞台一待就是十几年。

早期几次走秀，刘雯很多造型不算出挑，镜头给到她的时间也有限。然而她松弛又高级的气场，渐渐地吸引到时尚圈的目光。她凭着对节奏、定点、肢体的理解，硬生生在强手如云的天使阵容里，站稳了脚跟。

中间几年，维密本身也经历过大起大落。曾经风靡全球的天使神话慢慢褪色，大秀一度停办，审美风向天翻地覆。不少当年红极一时的名字，慢慢淡出秀场的名单。只有刘雯，一直留在专业模特赛道里，跑四大时装周，拍顶级杂志大片（指具有高级质感、专业棚拍光效或电影叙事感的时尚与人文摄影作品），保持国际曝光率。

刘雯第十次上维密大秀，两套造型风格有反差。（法新社）

十次维密走秀 冠绝亚洲模特圈

今年第十次维密走秀，在整个亚洲模特圈无人可复制。官宣的时候，维密还特意单独发文，郑重标注了这个特殊节点，可见官方对刘雯的重视。

她受访时说：“虽然是第十次，但其实每次都像第一次。随着年龄和经验的增长，在这个舞台上越来越自如跟自洽，也始终充满着感恩。”

今年，她两套造型风格反差极大，一套轻盈明媚，一套热烈张扬，笑起来坦然舒展，连眼角自然的纹路都大方露出来。据说这次她的状态并不好，出发之前有点感冒，一路倒时差赶行程，身体疲惫到极点，可一站上舞台，呈现的就是最好的一面。

奚梦瑶主场一跌 宛如止步于此

相比刘雯，奚梦瑶的这趟旅程，就充满了太多戏剧感，像一本写满争议、遗憾、期待和反转的小说。

2013年，她第一次站上维密T台，起点同样耀眼。外形甜美灵动，浑身一股冲劲，野心明明白白写在脸上的她，很快就成为当年最受期待的新生代中国超模之一。

奚梦瑶在2017年上海维密大秀上摔倒，外界以为她把大秀前途都摔断了。（视频截图）

可在2017年上海维密大秀，主场作战，形势一片大好，结果谁也没想到，众目睽睽之下，奚梦瑶居然摔倒了。尽管她迅速爬起来调整状态，笑着走完全程，然而那场意外，还是成了她职业生涯绕不开的标签。铺天盖地的讨论席卷全网，不少人直接下了定论：奚梦瑶的超模之路到此为止了。

2018年，她走完了已知的最后一场维密；再之后，官宣恋情、结婚生子，人生赛道彻底切换，渐渐淡出了国际时装周的视野。整整八年，大家几乎快要习惯了她豪门妈妈这个标签。

时隔八年风光回归 造型惊艳气场大开

所以当今年维密阵容曝光，宣布奚梦瑶时隔八年回归时，质疑声铺天盖地，各种猜测满天飞。面对这些声音，奚梦瑶只是默默接受训练——减肥、多做运动，把状态找回来。

大秀当晚，当她披着那一套巨型薄纱鎏金翅膀出场时，很多人都被惊艳了。宽大飘逸的纱翼在身后缓缓展开，走到定点位置，官方特意给了一个长长的慢镜头。多了从容舒展的气场，步伐稳当，眼神笃定，她完全撑住了这套分量十足的造型。

奚梦瑶回归维密大秀，从容舒展的气场，完全撑住了分量十足的造型。（路透社）

在后台受访时，奚梦瑶说：“心里特别开心，也很激动。很期待我女儿看到视频的时候说妈妈好漂亮，那一刻我会很满足。”她的回归，打破了大家刻板的认知：走进家庭，当了妈妈，未必要和热爱的事业彻底告别。

刘雯和奚梦瑶，一个选择几十年如一日在热爱的领域里深耕，用时间沉淀出无可替代的分量；一个在人生中途经历了争议，在多年之后以全新的姿态回到梦开始的地方。她们没有谁赢了谁，但都活出了自己的高贵。