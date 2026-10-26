2026年第61届金钟奖节目类颁奖典礼，原定于10月23日（星期五）举行，因台风“蔷琵”影响而延期，最终于26日晚上7时在台北流行音乐中心顺利举行。

由堂堂映画联同新传媒及台湾公视制作的《列车人生》夺得生活风格节目奖。堂堂映画掌舵人周伟堂在成绩揭晓后通过语音与《联合早报》分享得奖心情，“这是我们第一个与台湾方面联合制作的项目，第一次和公视合作、第一次入围金钟奖、第一次得奖。我们非常开心节目可以获得肯定，这是团队一起努力的结果，最重要的是大家的付出获得专业的认同。我要感谢新传媒，包括李美鸾和萧凤莺，谢谢他们相信我们、相信这个项目，和我们以及公视一起打造这个优质的节目。”

周伟堂也感谢公视节目部经理于蓓华，“这次的合作对我们而言是新的里程碑，让大家看到我们团队的能力，创造更多联合制作的可能性。”

《列车人生》也入围了节目类导演奖和摄影奖，但未能将奖座捧回家。

沈玉琳Melody夺综艺节目主持人奖

综艺节目主持人奖由沈玉琳与Melody（殷悦）携手拿下，成为颁奖典礼的焦点之一。Melody未能到场，独自领奖的沈玉琳则笑称，自己“祖坟冒青烟”，还曾梦见一位白发老公公向他托梦，并打趣道：“我的人生，就等着领这个奖。”

沈玉琳在台上提到去年生病的感慨。（取自金钟奖脸书）

谈及去年的重病，沈玉琳感慨道：“一场重病，让我的人生按下暂停键，从摄影棚走进病房，接受化疗，本来以为人生就要谢幕了！我们当主持人的，最怕电视台说不续约，去年老天爷差点就不跟我续约。”他也向医护人员致谢：“谢谢你们守住我的生命，谢谢你们守住这张30年来最吵的嘴。”

曾宝仪得奖感谢张小燕

曾宝仪凭《我们回家吧3》获得生活风格主持人奖，踏入演艺圈31年的她原以为自己早已看淡奖项，没想到获奖时仍激动落泪。她坦言：“我以为我不会哭的，我太小看我自己了。”

曾宝仪获得生活风格主持人奖。（取自金钟奖脸书）

她特别感谢恩师张小燕：“如果没有小燕姐，我不会找到这份愿意做一辈子的工作。谢谢所有曾经给过我工作机会的制作人和节目，不管得到的是掌声还是嘘声，都成就了今天的我。”

《饥饿游戏》主持群孙协志、王仁甫、许孟哲、峮峮（吴涵峮）及蔡黄汝不负众望，夺得“实境节目类主持人奖”。

第61届金钟奖节目类得奖名单

最具人气综艺节目奖：《宇宙啦啦队》

综艺节目奖：《周末最强大》

综艺节目主持人奖：沈玉琳、Melody（殷悦）/《11点热吵店》

实境节目奖：《人生干大事上山吧！台湾队》

实境节目主持人奖：孙协志、王仁甫、许孟哲、峮峮（吴函峮）、蔡黄汝/《饥饿游戏》

生活风格节目奖：《列车人生》

生活风格节目主持人奖：曾宝仪/《我们回家吧3》

儿童节目奖：《ㄟ！跟你说个秘密》

少年节目奖：《换个爸妈过几天》

儿童少年节目主持人奖：香蕉哥哥（林抡元）、阿猴（林昶甫）/《阿猴出任务》

动画节目奖：《我是陈派派》

纪实节目奖：《极乐世界之好好出门》

纪实节目主持人奖：许琡婷/《下半场练习生》

节目类创新奖：《孙子也打野》

节目类导播奖：钟宜莹/《综艺大热门》

节目类导演奖：刘嵩/《南国启示录》

节目类摄影奖：潘信安/《straight to the source 2》

节目类剪辑奖：刘吉雄、卢彦中/《纪录观点－陌生人与他们的小孩》

节目类声音设计奖：黄浩伦、石恩明、王维刚/《我是陈派派》

节目类美术设计奖：黄匀弦、黄郁婷/《我是陈派派》

节目类灯光奖：伍翔麟、花花（沈佳颖）、吕杰/《乐团祭》

终身成就奖：林登义

特别贡献奖：吴进成