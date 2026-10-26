（香港讯）香港组合草蜢出道逾40年，日前在澳门演唱会舞台上，获健力士世界纪录认证为“华语最长寿不变阵组合”（Longest-Running C-Pop Group with No Line-up Changes）。三名成员感慨一路走来的不易，也不忘感谢已故恩师梅艳芳，直言：“没有梅艳芳，就没有草蜢。”

苏志威在脸书上分享喜讯：“很荣幸与大家分享这个消息！草蜢正式获得吉尼斯世界纪录认证，成为“华语最长寿不变阵组合”，纪录为41年112天！每一分、每一秒，都是我们三人共同走过的岁月。”同时感谢歌迷和朋友们多年来的陪伴。

苏志威在演唱会的台上感性分享，刚入行时需要填写个人资料，包括兴趣、家庭背景等。“当时我写有父母、六个兄弟姐妹。40年后如果再填，可以改成有八个兄弟姐妹。”他将另外两名成员视作家人，尽显深厚情谊。

蔡一智则感谢歌迷多年来不离不弃：“40年真的不容易，经历高山低谷，从屋邨小子慢慢走到红馆，再到世界各地绕了一大圈，你们依然在我们身边，谢谢！”

谈到当年参赛入行的决定，蔡一智笑说：“不是当医生，就是当护士。如果当年没有报名参加这个比赛，今天就不会站在这个舞台上，享受这一晚。所以很感谢两位，陪我一起疯了41年，谢谢！”

献唱《爱将》怀念梅艳芳

演唱梅艳芳的歌曲《爱将》前，草蜢特别抬头望向天空，向恩师致意。蔡一智向观众说：“如果你们真心觉得我们做得好，请把热烈的掌声送给师傅梅艳芳。谢谢她，因为没有梅艳芳，就没有草蜢。”

他回忆，约40年前，正是梅艳芳带着他们从香港来到澳门，让他们在这里与观众结缘。“这40年来，我们一直努力成长。绕了一大圈，再回到澳门这个初心之地。谢谢阿梅，我觉得今晚她也在现场。”

蔡一智也邀请现场的梅艳芳歌迷以欢呼声表达思念，并提到，恩师无论在乐坛、影坛，还是社会公益与慈善方面，都作出了许多贡献。草蜢三人希望秉承她的精神，谨记她的教导，在未来继续回馈社会。