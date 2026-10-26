（洛杉矶讯）曾为兔八哥（Bugs Bunny）、达菲鸭（Daffy Duck）等Looney Tunes经典卡通角色配音的艾美奖得主——配音演员Eric Bauza于10月25日在家中因高血压性心血管疾病去世，终年46岁。

Bauza的家人于25日在他的Instagram账号发布声明写道：“艾美奖获奖配音演员Eric Bauza突然离世。他是Looney Tunes经典角色兔八哥、达菲鸭，以及数十个深受喜爱的动画角色的新一代配音者。更多详情将于稍后公布。”

Bauza是业内备受青睐的配音演员之一，他在1979年出生于多伦多士嘉堡。凭借在“Looney Tunes Cartoons”、“Bugs Bunny Builders”和“ Teen Titans Go!”中的配音工作，分别在2022年、2023年和2025年三度获得艾美奖。

在今年的Looney Tunes电影“Coyote vs. Acme”（威利狼大战阿卡米公司）中，他除了为兔八哥和达菲鸭献声，还为Tweety、Elmer Fudd、Foghorn Leghorn、Porky Pig、Road Runner和Charlie the Dog等角色配音。他也曾参与知名动画剧集“The Adventures of Puss in Boots”、“Muppet Babies ”等作品。