（综合讯）曾凭借《莎翁情史》（Shakespeare in Love）获得奥斯卡最佳女配角奖的英国传奇演员Judi Dench（茱迪丹芝），近年来饱受年龄相关性黄斑变性的困扰。她无奈透露，确诊十余年来，随着视力不断恶化，她如今已无法登台演出或拍摄电影，甚至连阅读和辨认他人面孔都变得极为困难。

91岁的Dench近日接受BBC广播节目专访，坦然谈及眼疾给生活带来的巨大影响。她遗憾感慨：“我再也无法登台了！我不能再演舞台剧，也不能再拍电影，甚至连阅读都做不到了。”

尽管视力严重受损，Dench近年来仍持续出席公开活动，积极调整生活方式，学习与疾病共处。她还提到，对现阶段的自己而言，广播格外重要。

不过，随着年龄增长、视力衰退，生活中也难免出现一些令人啼笑皆非的小插曲。Dench说，自己有时会在街上误将陌生人认成熟人，走上前去差点给对方一个大大的拥抱，直到靠近才发现认错了人。被问及如何看待衰老时，她则洒脱地认为，这没什么需要特别多谈的，自己平时也不会为此纠结。