（首尔讯）韩国演员金秀贤此前因已故女星金赛纶卷入“未成年交往”争议，演艺事业一度停摆。金秀贤所属经纪公司Gold Medalist于26日发表声明称，金赛纶母亲、一名自称是其阿姨的女子，以及遗属委任律师等人，因涉嫌诽谤、散布不实信息及非法传播影像等，已被警方移送检方。

据经纪公司声明，继韩国YouTube频道“横竖研究所”经营者金世义（Kim Se-ui）因相关案件被羁押起诉后，警方进一步调查了其他涉案人士。其中，金赛纶母亲与一名自称是其阿姨的A某，涉嫌散布不实信息损害他人名誉、传播利用摄像设备拍摄的影像及强制未遂等，被移送检方。

声明还称，警方主动调查了原本未被列入控告名单的金赛纶遗属委任律师夫智锡（Boo Ji-seok），以及YouTube频道“权永灿TV”经营者权永灿（Kwon Young-chan），也被移送检方。金赛纶父亲则获不移送处理。

据报道，夫智锡涉嫌利用伪造、篡改的KakaoTalk聊天记录及经人工智能技术变造的音频等材料，主导召开两场记者会，涉及诽谤及散布不实信息损害他人名誉等嫌疑。权永灿则涉嫌非法传播影像。

Gold Medalist对调查进展表示感谢，称调查机关通过大量资料及客观证据，仔细厘清了事件经过和相关人士的参与情况。上述说法来自经纪公司声明及相关报道，移送检方并不等于法院认定有罪。

金赛纶于2025年2月去世后，“横竖研究所”及其遗属接连指控金秀贤在女方未成年时与她交往，并陆续公开两人的亲密合照、聊天记录等资料，引发广泛关注。

金秀贤随后召开记者会否认相关指控，称两人的交往时间为2019年至2020年，当时金赛纶已经成年。遗属其后以涉嫌违反《儿童福利法》等为由提告。据报道，警方今年7月以证据不足为由，决定不将金秀贤移送检方。

经历一年多的事业低潮后，金秀贤自今年7月起逐步复工，相关案件的后续进展持续受到关注。