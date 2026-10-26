第61届台湾金钟奖戏剧类颁奖典礼10月26日晚揭晓成绩，80岁的资深演员秦汉凭《忘了我记得》夺得第61届金钟奖迷你剧集／电视电影男主角奖，收获演艺生涯首座金钟奖。他未出席典礼，由导演刘若英代领，并转达感言：“很多事情忘记没关系，爱一直记得。谢谢大家，祝大家幸福。”

《忘了我记得》共得迷你剧集／电视电影男主角奖、造型设计奖、美术设计奖、剪辑奖、摄影奖和灯光奖六奖，成典礼最大赢家。

秦汉在剧中饰演认知与记忆逐渐衰退的老父角色。他早在1978年便凭电影《汪洋中的一条船》夺得金马奖最佳男主角奖，也曾以琼瑶剧集《庭院深深》入围第23届金钟奖男演员奖。这次首度角逐迷你剧集／电视电影男主角奖便获奖，为演艺生涯再添肯定。刘若英早前已预告，秦汉很可能缺席，原因并非健康问题，而是另有安排。

秦汉获奖，意味着新加坡演员李铭顺无缘第五度敲响金钟。不过，早在9月中入围名单公布时，李铭顺接受《联合早报》访问，便特别提到能与秦汉一同入围的喜悦。他当时说：“今年我觉得非常有意义，是因为能够跟秦汉大哥一起入围。我觉得很荣幸，因为他是华语影视界的资深演员，也是一位极具影响力的演员，能够跟他一起入围，我觉得非常感恩，真的非常开心。”

李铭顺（中）与娄峻硕（左）负责颁发迷你剧集／电视电影男、女配角奖。男配角的得主是唐从圣（右）。（互联网）

《亲密之海》拿下迷你剧集奖，瑞玛席丹也凭此剧夺得迷你剧集／电视电影女主角奖。

此外，李铭顺与《黑白清道夫》搭档娄峻硕一同颁发迷你剧集／电视电影男、女配角奖。

庄凯勋击败仔仔 杨贵媚隔两年再夺第二座视后

曾获第50届金钟奖迷你剧集／电视电影男主角奖的庄凯勋，这次凭客家电视台的《都市开基祖》击败周渝民、马来西亚演员陈泽耀等劲敌，夺得戏剧节目男主角奖。

他在剧中演活小人物面对命运起伏的坚毅与沧桑，赢得评审肯定。上台领奖时，他哽咽地说：“我是庄凯勋，我是台湾的演员。”

庄凯勋（右）曾与刘子绚合作新加坡剧《伺机》。（堂堂映画提供）

庄凯勋与新加坡颇有渊源，曾与刘子绚搭档，主演本地制作公司堂堂映画的动作悬疑网剧《伺机》。当时他为拍摄在新加坡住了四个月，还被太太打趣说，快变成半个新加坡人。

杨贵媚凭《我们与恶的距离II》中的政客“高张玉敏”一角，击败同剧的谢欣颖及邵雨薇、柯佳嬿、锺欣凌等劲敌，继第59届金钟奖后，再度封后。她在台上感谢同剧的演员周渝民、谢欣颖等，说：“你们造就了高张玉敏。”

《我们与恶的距离II》也拿下戏剧节目奖、导演奖和编剧奖。

杨祐宁终于抱奖而归

此前五度入围金钟奖均铩羽而归的杨祐宁，这次夺得戏剧节目男配角奖。他感性地说：“演员拿的不是个人奖，而是团体奖，因为背后有这么一群人（支撑着演员）。特别要谢谢我的太太，她真的接住了我的一切。还有我的三个孩子，你们就是我的全部。期待了20多年，就是希望站在台上，一个一个地谢谢你们……”随后，他逐一感谢演艺路上提携过他的贵人，也点名演员好友杨谨华，感谢对方帮忙集气。

此前五度入围金钟奖均铩羽而归的杨祐宁，这次夺得戏剧节目男配角奖。（取自金钟奖 IG）

杨祐宁在媒体区提到去年离世的父亲，再也忍不住情绪，哽咽说出：“希望可以把这个奖，也可以给我爸爸。”

资深演员谢琼煖则第二度夺得戏剧节目女配角奖。她未出席典礼，由剧集幕后人代领。

唐从圣凭《我的阳过阿公》夺得迷你剧集／电视电影男配角奖，收获入行30年来首座金钟奖。他激动地说：“这个奖，我等了快30年。我开心并不是为了炫耀得奖的骄傲，而是一直期待有机会站在这个舞台上，以演员的身份手握这个奖。”

新加坡制作公司哇哇映画参与制作的台湾科幻惊悚剧《黑盒子》，入围金钟奖剪辑、美术设计、视觉特效以及创新奖，最终未能获奖。

金钟奖节目类颁奖典礼则在25日举行，堂堂映画联同新传媒及台湾公视制作的《列车人生》夺得生活风格节目奖。

金钟奖戏剧得奖名单

戏剧节目奖：《我们与恶的距离II》

戏剧节目女主角奖：杨贵媚／《我们与恶的距离II》

戏剧节目男主角奖：庄凯勋／《都市开基祖》

戏剧节目导演奖：林君阳／《我们与恶的距离II》

戏剧节目编剧奖：吕莳媛／《我们与恶的距离II》

迷你剧集奖：《亲密之海》

迷你剧集（电视电影）导演奖：胡锦筵、周钜宏／《客家电影院－屋下无人》

迷你剧集（电视电影）男主角奖：秦汉／《忘了我记得》

迷你剧集（电视电影）女主角奖：瑞玛席丹／《亲密之海》

戏剧节目男配角奖：杨祐宁／《监所男子囚生记》

戏剧节目女配角奖：谢琼煖／《人浮于爱》

戏剧类创新奖：《乩身》

电视电影奖：《客家电影院－屋下无人》

特别贡献奖：吴进成

戏剧类原创歌曲奖：《屋下有人》／《客家电影院－屋下无人》

戏剧类声音设计奖：《乩身》

戏剧类原创配乐奖：《回魂计》

戏剧类视觉特效奖：《乩身》

戏剧类造型设计奖：《忘了我记得》

戏剧类美术设计奖：《忘了我记得》

迷你剧集（电视电影）女配角奖：张诗盈／《成功路上》

迷你剧集（电视电影）男配角奖：唐从圣／《台语有影－我的阳过阿公》

迷你剧集（电视电影）编剧奖：胡锦筵、张佑维、王佩蓉／《屋下无人》

戏剧类剪辑奖：《忘了我记得》

戏剧类摄影奖：《忘了我记得》

戏剧类灯光奖：《忘了我记得》

戏剧节目最具潜力新人奖：蔡乔菲／《如果我不曾见过太阳》

迷你剧集（电视电影）最具潜力新人奖：龙步晞／《客家电影院－屋下无人》

最具人气戏剧节目奖：《我们六个》