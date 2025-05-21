小城良方

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由中国顶流小生肖战领衔主演，老戏骨倪大红、姜妍、史彭元等出演的《小城良方》，是一部聚焦基层医疗的生活疗愈剧。全剧28集，讲述天才医生刘铮亮（肖战饰）在遭遇人生与事业挫折后，离开大城市回到东北老家从零开始的故事。他进入当地基层卫生院做临时合同工，与一群看似“不靠谱”的同事们一起用“烤红薯保温疫苗”，“借殡仪车转运病人”等接地气的办法，破解基层医疗资源匮乏的困境。

该剧跳脱传统医疗剧偏重大医院和高精尖手术的既定框架，将视角对准资源有限的基层医疗，在东北地方日常中融入黑色幽默，充满烟火气与疗愈感。

醉梦

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刘诗诗在《醉梦》中饰演调查记者沈乐水，因多年前未剪进纪录片的一卷录像带重回老家。（取自剧集微博）

虽然融合悬疑与命案等元素，但16集《醉梦》的定位是一部群像剧。该剧由刘诗诗、胡先煦、李乃文和李沁等主演，以千禧年前后的企业改革为背景，通过记者沈乐水（刘诗诗饰）的镜头视角，串联起拉城啤酒厂十余年的变迁，揭开女工刘雪梅（李沁饰）死亡背后交织的欲望与阴谋。

女工刘雪梅在雪夜离奇身亡，多年后厂长以跪姿死去。两起案件隔着漫长的岁月，却指向同一座啤酒厂。镜头切回当年，沈乐水曾记录下工友们围坐在一起，有说有笑筹钱买厂的温馨画面，但这些镜头最终未能出现在她的纪录片里。随着啤酒厂走向没落，人们四散奔波。当这些被时间冲散的人重新聚在一起，尘封的往事再次被翻开，每个人心底隐藏的秘密也一步步揭晓。